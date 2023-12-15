Здоровье
20:00, 15 декабря 2023
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Россиянам посоветовали ставить ёлку для борьбы с микробами

Живая ёлка дома несёт не только праздничное настроение, но и пользу организму. Во-первых, она — отличное антибактериальное средство. Всё потому, что в хвойных содержатся убивающие бактерии вещества — фитонциды. Они вырабатываются у большинства растений и деревьев с выразительным запахом. Подробнее о пользе ели рассказала руководитель направления микробиологии компании «Новабиом» Софья Цветикова.

Россиянам посоветовали ставить ёлку для борьбы с микробами
© Freepik/freepik

По словам специалиста, фитонциды, содержащиеся в ели, способны убивать кишечную палочку, а также бактерии, вызывающие туберкулёз, и многие другие. Плюс они раздражают слизистую оболочку дыхательных путей и способствуют более активной выработке защитного слоя естественной слизи. Так что инфекциям гораздо сложнее закрепиться в организме.

Главное, что нужно для того, чтобы получить пользу от ели, — чтобы она была и пахла. Высота и ширина не важны.

«Чем насыщеннее аромат, тем больше фитонцидов выделяется в окружающую среду», — сообщила Цветикова.

Если в квартире много комнат, поставьте одну большую ёлку. Ещё можно составить мини-композиции из еловых веток и разместить их в каждой комнате.

Если такой возможности нет, пропитайте листки бумаги пихтовым маслом и разложите их по квартире. Но в этом случае эффект, конечно, будет значительно слабее. Дело в том, что в эфирных маслах меньше натуральных веществ и большинство фитонцидов выпаривается ещё во время приготовления.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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