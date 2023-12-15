Россиянам посоветовали ставить ёлку для борьбы с микробами

По словам специалиста, фитонциды, содержащиеся в ели, способны убивать кишечную палочку, а также бактерии, вызывающие туберкулёз, и многие другие. Плюс они раздражают слизистую оболочку дыхательных путей и способствуют более активной выработке защитного слоя естественной слизи. Так что инфекциям гораздо сложнее закрепиться в организме.

Главное, что нужно для того, чтобы получить пользу от ели, — чтобы она была и пахла. Высота и ширина не важны.