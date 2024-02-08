Россиянам раскрыли, какие опасные компоненты содержит зубная паста

Что плохого содержится в зубной пасте

Триклозан

Триклозан — это синтетическое соединение, в зубной пасте играет роль антисептика.

История применения триклозана не самая приятная: когда-то давно его использовали как пестицид, позже стали добавлять в средства бытовой химии, а в итоге дошло до того, что в 21-м веке он уже частый компонент средств личной гигиены: можно найти, например, в составе мыла, шампуней и гелей для душа.

Опасность в том, что в зубных пастах триклозан убивает не только патогенную микрофлору, но и полезную тоже. Последствие — дисбиоз в полости рта, при котором баланс микроорганизмов нарушается в пользу патогенных.

Ещё один минус — в окружающей среде триклозан становится источником токсичных и канцерогенных соединений.

По словам стоматолога, есть более безопасные антисептики в составе зубных паст, например хлоргексидин. Но всё равно это не значит, что такими средствами можно свободно пользоваться. Их нужно применять курсами по назначению врача.

Парабены

Парабены — это консерванты с антисептическим и противогрибковым свойствами. Их активно добавляют в косметическую, фармацевтическую продукцию и еду.

В составе зубной пасты могут быть отмечены как метилпарабен, этилпарабен или пропилпарабен.

Опасность в том, что:

парабены накапливаются в организме;

это сильный аллерген. Последствия — контактный дерматит и хейлит (воспаление слизистой у края губы).

ПАВ

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) — это химические соединения с очищающим и пенообразующим свойствами.

В косметических средствах чаще всего можно найти лаурилсульфат натрия (SLS). Он нужен для того, чтобы при чистке зубов паста дала хорошую пену.

Опасность в том, что долгое использование пасты с этой добавкой может привести к сухости и раздражению слизистой полости рта.

А людям с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом пасту с SLS и вовсе не стоит покупать. Компонент нередко приводит к обострению.

Есть в составе зубных паст и то, что зря считают вредным. Например, диоксид титана и лактат алюминия. О таких компонентах рассказала врач-стоматолог, консультант по здоровому питанию Юлия Лапушкина.