Россиянам раскрыли неожиданное свойство чёрного перца

Польза чёрного перца

Антимикробное и антисептическое действие. Считается, что перец убивает бактерии в организме.

Помогает кровообращению благодаря веществу пиперин, которое расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровоток.

Улучшает пищеварение — снова за счёт пиперина. Он стимулирует симпатическую нервную систему, которая выделяет адреналин и активизирует ферменты поджелудочной железы, необходимые для переваривания и усвоения жиров.

Оказывает расслабляющее действие, убирает гнев и тревогу. Благодаря пиперину растёт уровень серотонина и эндорфинов.

Кроме пиперина, в чёрном перце есть клетчатка, железо, кальций, магний и другие полезные элементы.

И этот вид перца можно не только есть, но ещё и защищаться им — от насекомых. Многие из них не любят запах перца. К примеру, в шкафах для того, чтобы не покушались на одежду.