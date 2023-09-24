10:45, 24 сентября 2023
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Россиянам раскрыли неожиданное свойство чёрного перца
Чёрный перец — популярная в приготовлении блюд приправа. Обычно его и кладут просто как добавку из-за яркого вкуса и аромата, не задумываясь о составе. Тем не менее в этом виде перца содержится много полезных веществ, которые способны помочь, например, кровообращению и пищеварительной системе. А ещё его используют в быту — как отпугиватель насекомых.
Польза чёрного перца
- Антимикробное и антисептическое действие. Считается, что перец убивает бактерии в организме.
- Помогает кровообращению благодаря веществу пиперин, которое расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровоток.
- Улучшает пищеварение — снова за счёт пиперина. Он стимулирует симпатическую нервную систему, которая выделяет адреналин и активизирует ферменты поджелудочной железы, необходимые для переваривания и усвоения жиров.
- Оказывает расслабляющее действие, убирает гнев и тревогу. Благодаря пиперину растёт уровень серотонина и эндорфинов.
Кроме пиперина, в чёрном перце есть клетчатка, железо, кальций, магний и другие полезные элементы.
И этот вид перца можно не только есть, но ещё и защищаться им — от насекомых. Многие из них не любят запах перца. К примеру, в шкафах для того, чтобы не покушались на одежду.