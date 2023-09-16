Россиянам раскрыли секрет, какое масло полезнее

Как объяснила Габдулхакова, зацикливаться на каком-то одном варианте масла не стоит — организму нужно разнообразие, а каждый продукт несёт определённую пользу. Правда, если говорить о рафинированном масле, то этих витаминов там значительно меньше. В этом масле остаются только омега-6 жирные кислоты, которые в большом количестве вредят организму. Так что очевидно, что масла холодного отжима полезнее.

Но жарить на таком масле не стоит, предупредила эксперт. При нагревании в таком продукте образуются вредные вещества, которые потом попадают в организм и провоцируют воспаление. Масло холодного отжима лучше всего добавлять в салат, каши, готовые супы, смузи, протеиновые коктейли, кофе, чай или в какао.

Несмотря на многочисленные претензии в адрес сливочного масла, это тоже полезный продукт. Как, кстати, и топлёное. В этом продукте много полезных микроэлементов, а ещё есть животный холестерин, который необходим для работы мозга и улучшает желчеотток, заметила диетолог.

В то же время Габдулхакова порекомендовала делать выбор в пользу топлёного масла. При длительной термической обработке в нём сохраняются все жирные кислоты, витамины и полезный холестерин.

О том, как выбрать хорошее оливковое масло, подробно рассказали в этом материале.