Россиянам раскрыли секрет утренней бодрости. Всё дело в потягушках

По словам врача-физиотерапевта Владимира Бондаренко, начинать утреннюю зарядку лучше с потягиваний.

«То есть мы потянулись, выполнили упражнения на растяжку рук, ног, мышц спины, зевнули, повторили упражнения», — пояснил доктор.

Кроме того, по утрам необходимо делать дыхательную гимнастику. Выполнять её нужно сидя или стоя. Эти упражнения важны, потому что помогают насытить организм кислородом.

Упражнения помогают активизировать работу нервной системы и улучшить общее физическое состояние. Как итог — человек готов бежать и работать.

К слову, отказ от зарядки — одна из причин того, почему многие люди не могут сбросить вес. О других вредных привычках мы рассказывали тут.