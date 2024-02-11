Россиянам раскрыли состав настоящего шоколада

По этой теме RT проконсультировала преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ), руководитель научно-образовательного и технологического центра «Шеф-кондитер» Инга Беляева.

Какой шоколад настоящий

Им может считаться только сладость, которую делают из какао-продуктов и сахара в таких пропорциях:

общего сухого остатка какао-продуктов — не менее 35%;

из них не менее 18% масла какао и не менее 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов.

Что входит в состав шоколада

Основа — масло какао. Оно содержит алкалоиды кофеина и теобромина — природные стимуляторы, оказывают на организм тонизирующее действие.

Также в этой сладости есть полезные микроэлементы: магний, кальций, фосфор, железо, натрий, а также витамины В1, В2 и РР. Каждый из них делает большую работу для организма. Например, магний снимает усталость, придаёт бодрости, возвращает силы и поднимает настроение.

А вообще сила шоколада настолько крепка, что он даже улучшает работу мозга.

Эволюция состава шоколада

Специалист напомнила, что люди всё больше интересуются продуктами для правильного питания. Производителей шоколада это подталкивает не только расширять ассортимент, но и менять состав. Они обогащают его белками, минеральными веществами и витаминами, а вместо сахара добавляют подсластитель неуглеводной природы.

По словам Беляевой, сейчас уже продают шоколад с добавками растительного и животного происхождения. Так что в нём могут быть даже белки, пробиотики и пищевые волокна. Часто в сладость добавляют хлопья, орехи, сухофрукты, пряности и соль.

Благодаря ним шоколад получается менее калорийным — это раз. В нём появляются недостающие белковые, витаминные и минеральные компоненты — это два.

Одна печаль — шоколаду предрекли подорожание в 204 году. Цены могут вырасти на 15–20%.