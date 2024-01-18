Здоровье
Опубликовано 18 января 2024, 20:40
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Названы страшные последствия крещенских купаний. Простатит — это ещё ничего

Мужчинам после 40 лет лучше отказаться от этого обряда, иначе лечиться от простатитов и циститов потом придётся долго. То же самое касается женщин — у них может воспалиться матка. Но это ещё не самое страшное, что может произойти из-за крещенских купаний. Подробнее о возможных проблемах рассказала врач Людмила Саламатина.
Названы страшные последствия крещенских купаний. Простатит — это ещё ничего
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В 2024 году крещенские купания пройдут 18 и 19 января. Число мест для купаний по стране перевалило за 3000, только в Подмосковье для этого подготовили около 230 участков. Сам же православный праздник Крещение каждый год приходится на 19 января.

Саламатина предупредила, что из-за окунания в ледяную воду зимой могут обостриться синуситы и проявляются ларингиты.

«У мужчин обостряются цистит и простатит (что потом очень долго лечится), а у женщин — аднексит. Ревматологи видят обострение воспаления в суставах. Восстановление после них может занимать до шести и более месяцев», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Саламатина.

Но проблема не только в возможном переохлаждении. Когда человек погружается в ледяную воду, его организм может испытать мощный стресс — холодовой шок. В кровь вбрасывается адреналин. Чем это может обернуться:

  • внезапной остановкой дыхания;
  • потерей сознания;
  • резким ростом кровяного давления и инсультом.

Врач остерегла от погружения в ледяную воду людей, которые раньше не закаляли и не готовили свой организм к такому.

К слову, Церковь не одобряет крещенские купания и отмечает, что обряд совершают даже те, кто далёк от религии. А вот что нужно сделать христианину на Крещение, так это сходить на церковную службу, исповедаться и причаститься. Подробнее о традициях на Крещение мы рассказывали здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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