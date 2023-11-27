Россиянам рассказали, почему опасно переносить простуду на ногах

Постельный режим

Для чего нужен

Постельный режим обычно назначают при ОРВИ с лихорадкой. Его задачи:

дать отдохнуть организму: особенно важен покой сердечно-сосудистой системе, так как ей вредит повышенная температура. А у уже имеющих заболевания этой группы может ухудшиться их течение;

защитить от осложнений: ими могут быть пневмония, бронхит, гайморит, отит и ангина;

не дать инфекции распространиться.

Время соблюдения

При обычном ОРВИ достаточно отлежаться 5–7 дней. Если же заболевание протекает с осложнениями, всё будет зависеть от времени лечения и от того, как быстро уйдут основные симптомы. С остаточным кашлем и насморком уже можно выходить из дома — они могут затянуться до 4 недель, но при этом для других вы уже не опасны — вирус уже не выделяется.

Возвращение к привычной жизни

За время постельного режима нарушается физическая форма, предупредила Мифтахова, поэтому если сразу вернётесь к своей обычной нагрузке, организм может удивить одышкой, учащённым сердцебиением, слабостью и потливостью.

Чтобы не допустить этого, нужно вводить активности постепенно. Сначала — только упражнения в горизонтальном положении.

А к привычным занятиям можно приступать через 3–5 дней после выздоровления, если ОРВИ проходила легко. Тем, у кого болезнь прошла тяжело и с лихорадкой, придётся выждать до 3 недель.

Лучше, чем выздороветь, только вообще не заболеть. Что поможет в профилактике ОРВИ, Дарья Мифтахова рассказала здесь. Все правила предельно просты.