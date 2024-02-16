Здоровье
Опубликовано 16 февраля 2024, 06:00
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Россиянам рассказали, что делать, если не хочется завтракать

Завтрак нужен не только худым, но и полным. Ведь он помогает не растолстеть. Дело в том, что без полноценного приёма пищи утром растёт вероятность калорийных перекусов позднее. А ещё у людей, пропускающих завтрак, выше риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблемам со здоровьем. Подробнее об этом рассказала врач-терапевт Пушкинской больницы им. профессора Розанова Сайёра Мунаварова.
timolina / freepik.com

timolina / freepik.com

Зачем надо завтракать

Завтрак — важный приём пищи. Дело в том, что с утра желудок работает в полную силу, и пища, поступившая с 7 до 9 часов, переваривается максимально тщательно.

Поэтому полноценный приём пищи, богатый углеводами и клетчаткой, поможет избежать ненужного жора до обеда, а значит, и всех связанных с этим проблем в виде ожирения, диабета и так далее.

Но, если есть совсем не хочется, насиловать себя не надо, заявила врач «Аргументам и фактам». Она посоветовала взять с собой еду на работу и позавтракать уже в офисе.

Как приучить себя завтракать

Мунаварова советует:

  • Не торопиться менять свои привычки. Можно попробовать для начала завтракать только по выходным, когда вы просыпаетесь позже и никуда не торопитесь.
  • Постепенно увеличивать размер завтрака. Начните, например, с фруктов или йогурта. Потом добавляйте другие продукты.
  • Установите регулярное время для завтрака, чтобы организм ждал этого приёма пищи.
  • В течение дня ешьте понемногу, равномерно распределяя количество съеденного.

Об утренних правилах для бодрости на целый день можно почитать тут.

Автор:Виктор Круглов
Редакция
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