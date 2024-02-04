Опубликовано 04 февраля 2024, 19:20
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Россиянам рассказали, что деменцию можно обратить вспять
Помимо деменции, то есть стойкого старческого слабоумия, при котором под ударом оказывается память, мышление и способность совершать обычные повседневные действия, существует ещё и псевдодеменция. Симптомы очень похожи, но последняя лечится. Человек может восстановиться и жить нормальной жизнью, рассказали в Университете Нового Южного Уэльса (UNSW).
«Существует термин "псевдодеменция", которая представляет собой глубокую депрессию у пожилых людей и может серьёзно влиять на их когнитивные функции, например, внимание и память. И это состояние поддаётся лечению», — рассказала профессор из Центра здорового старения мозга Симона Реппермунд.
Депрессию могут вызвать дефицит витамина B12, низкий уровень гормонов щитовидной железы (гипотиреоз), стресс, лекарства, некоторые виды рака и инфекции (сифилис, инфекции мочевыводящих путей). Точно это установит только врач.
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