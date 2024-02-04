Россиянам рассказали, что деменцию можно обратить вспять

«Существует термин "псевдодеменция", которая представляет собой глубокую депрессию у пожилых людей и может серьёзно влиять на их когнитивные функции, например, внимание и память. И это состояние поддаётся лечению», — рассказала профессор из Центра здорового старения мозга Симона Реппермунд.

Депрессию могут вызвать дефицит витамина B12, низкий уровень гормонов щитовидной железы (гипотиреоз), стресс, лекарства, некоторые виды рака и инфекции (сифилис, инфекции мочевыводящих путей). Точно это установит только врач.

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