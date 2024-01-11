Россиянам рассказали, что и как часто нужно проверять, чтобы не пропустить рак

Диагностика рака

Рак лёгких

Всем начиная с 40 лет ежегодно рекомендуется делать компьютерную томографию лёгких без контраста. Заядлым курильщикам начинать стоит после 15 лет курения. К примеру, начали в 15 лет — проверяйтесь с 30.

Рак желудка

Каждый год начиная с 45 лет нужно сдавать кровь на гастропанель. Если в результате анализа заметят негативные изменения, врач назначит гастроскопию. Но начиная с 40 лет ежегодно это исследование нужно проходить тем, чьи родственники уже болели раком желудка.

Рак кишечника

Для диагностики этого вида рака по достижении 40 лет ежегодно сдают анализ кала на скрытую кровь. При положительном результате нужно будет сделать колоноскопию. Если в семейном анамнезе уже есть это заболевание, колоноскопия необходима каждый год начиная с 40 лет.

Рак молочной железы

Ежегодно с 20 лет нужно проходить осмотр молочных желёз у гинеколога. С 20 до 40 лет по показаниям делать УЗИ. Для женщин от 40 лет один раз в два года обязательна рентгеновская маммография в двух проекциях.

Рак шейки матки

Всем женщинам, достигшим половой зрелости, каждый год необходимо проходить эти обследования:

осмотр у гинеколога;

мазок по Папаниколау (тест на предраковые и раковые клетки);

тестирование на ВПЧ.

Рак яичников и тела матки

По достижении половой зрелости каждой женщине важно раз в год ходить на осмотр к гинекологу. По показаниям могут назначить УЗИ органов малого таза. Для женщин с отягощённой наследственностью или при подозрении на рак тела матки — тест на наличие в крови маркера СА-125.

Рак щитовидной железы

Начиная с 35 лет один раз в пять лет необходимы пальпация щитовидки и лимфоузлов шеи, скрининг взрослых на дисфункцию щитовидной железы (определение концентрации тиреотропного гормона). По показаниям также проводят УЗИ щитовидной железы. Если в семье был медуллярный рак, всем кровным родственникам показан генетический скрининг.

Рак предстательной железы

Для того чтобы исключить этот вид рака, каждый год начиная с 45 лет нужно сдавать анализ крови на ПСА и делать УЗИ всех органов малого таза. Если кто-то из родственников уже столкнулся с этим заболеванием, исследования рекомендуется начинать с 40 лет.

Рак кожи

Медики рекомендуют регулярно осматривать кожу и проводить самодиагностику состояния родинок. Раз в год нужно делать «паспорт кожи», где зафиксированы все образования на коже. Особая группа — люди с I и II фототипами кожи.

Ранее врач-дерматолог, специалист по раку кожи Манурадж Сингх предупредил, что рак кожи особенно опасен зимой.