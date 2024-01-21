Россиянам рассказали, что может лопнуть, если неправильно чихнуть

В Роспотребнадзоре пояснили, что чихание — это защитная реакция организма, при которой требуется экстренно очистить полость носа от инородных частиц, например пыли или пыльцы.

Во время чихания можно прикрыть нос и рот платком или бумажной салфеткой, а после — выбросить платок и вымыть руки с мылом.

На вопрос, безопасно ли задержать дыхание на время чихания, в ведомстве ответили: «Так делать не стоит». И перечислили риски:

можно повредить барабанные перепонки;

получить разрыв сосудов глаза;

может начаться кровотечение из носа;

возможно повреждение носовых пазух;

может заболеть голова.

Потенциально сдерживание чихания может привести к разрыву аневризмы головного мозга (если она, конечно, есть), что опасно для жизни, добавили в ведомстве.

О том, как вызвать чихание, если очень нужно, читайте здесь.