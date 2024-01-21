Опубликовано 21 января 2024, 04:00
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Россиянам рассказали, что может лопнуть, если неправильно чихнуть
Роспотребнадзор рекомендовал не сдерживать чиханье из-за риска повреждения сосудов. Это следует из рекомендаций ведомства «Санпросвет», с которыми ознакомились журналисты. Задержать рефлекс не получится, а высокое давление в дыхательных путях может обернуться травмой носовых пазух, кровотечением из носа, головной болью и другими проблемами, предупредили специалисты.
Drazen Zigic / freepik.com
В Роспотребнадзоре пояснили, что чихание — это защитная реакция организма, при которой требуется экстренно очистить полость носа от инородных частиц, например пыли или пыльцы.
Во время чихания можно прикрыть нос и рот платком или бумажной салфеткой, а после — выбросить платок и вымыть руки с мылом.
На вопрос, безопасно ли задержать дыхание на время чихания, в ведомстве ответили: «Так делать не стоит». И перечислили риски:
- можно повредить барабанные перепонки;
- получить разрыв сосудов глаза;
- может начаться кровотечение из носа;
- возможно повреждение носовых пазух;
- может заболеть голова.
Потенциально сдерживание чихания может привести к разрыву аневризмы головного мозга (если она, конечно, есть), что опасно для жизни, добавили в ведомстве.
О том, как вызвать чихание, если очень нужно, читайте здесь.