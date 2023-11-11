Учёные выяснили, что социальная изоляция делает жизнь короче. Вылезайте из своей скорлупы

Исследование проходило таким образом: специалисты взяли данные 458 146 людей, средний возраст которых составлял 56,5 лет. Участники заполнили анкеты, в которых ответили на вопросы: доверяют ли они своим близким и чувствуют ли они себя одинокими. Добровольцы также рассказали о том, с кем они живут, как часто общаются с друзьями и участвуют в разных мероприятиях.

Учёные собрали всю информацию и наблюдали за испытуемыми почти 13 лет. За это время часть участников исследования умерли. Исследователи сделали вывод, что у одиноких людей продолжительность жизни была короче, чем у тех, кто был социально активен.

Кроме того, люди, которые вовсе не общались с друзьями или родственниками, чаще уходили из жизни по различным причинам.

Точные механизмы взаимосвязи социальной активности и продолжительности жизни пока не изучены, но ясно одно. Не запирайтесь в своей скорлупе и позвоните кому-нибудь.