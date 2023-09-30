Россиянам рассказали, что такое протеиновые сладости и полезны ли они для здоровья

Что такое протеиновые сладости

Ещё недавно в спортивном питании было лишь два вида батончиков — протеиновые (с превалирующим содержание белка 20–30 г на порцию) и углеводные (15–25 г углеводов).

Сейчас протеиновые сладости далеко ушли от стандартов производства протеиновых батончиков в спортивном питании — достаточно читать этикетки.

Полноценный подобный продукт должен содержать минимум 25 г белка на порцию, и не более 6 г всех сахаров суммарно (даже если это сахзам), минимум жиров (или полное их отсутствие).

Важно понимать, что такой продукт — не альтернатива спортивному питанию, это всё-таки сладость, но с альтернативным составом: это неплохой вариант, если ваша диета допускает десерты, но точно не имеет отношения к правильному и тем более спортивному режиму питания.

Как и когда можно есть протеиновые сладости

Один протеиновый десерт по своему составу заменяет один полноценный приём пищи. А значит, его лучше не сочетать с другими продуктами, и стоит выдерживать интервал в час в приёме пищи до и после этого продукта. Если вы планируете есть его в качестве перекуса, то от молока в капучино с высоким процентом жирности тоже лучше отказаться.

Старайтесь избегать продуктов с кремовыми консистенциями, в них, скорее всего, будут трансжиры. Отдавайте предпочтение классическим протеиновым батончикам от проверенных годами брендов, производителей спортивного питания. Такой батончик станет аналогом порции протеинового коктейля.

Есть протеиновые батончики детям строго запрещено. Во-первых, нельзя нагружать почки ребёнка дополнительным потреблением белка. Во-вторых, не стоит с малых лет вводить в рацион сахарозаменители.