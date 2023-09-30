Россиянам рассказали, что такое протеиновые сладости и полезны ли они для здоровья
Прилавки магазинов пестрят всё новыми и новыми продуктами для людей, следящих за своим здоровьем. Функциональное питание – один из самых быстрорастущих сегментов рынка пищевых продуктов. По сути это модифицированная еда под определённые задачи. Проще говоря, «БАД+еда». О том, что такое протеиновые сладости и кому и как их можно есть, рассказала кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Чистякова.
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Что такое протеиновые сладости
Ещё недавно в спортивном питании было лишь два вида батончиков — протеиновые (с превалирующим содержание белка 20–30 г на порцию) и углеводные (15–25 г углеводов).
Сейчас протеиновые сладости далеко ушли от стандартов производства протеиновых батончиков в спортивном питании — достаточно читать этикетки.
Полноценный подобный продукт должен содержать минимум 25 г белка на порцию, и не более 6 г всех сахаров суммарно (даже если это сахзам), минимум жиров (или полное их отсутствие).
Важно понимать, что такой продукт — не альтернатива спортивному питанию, это всё-таки сладость, но с альтернативным составом: это неплохой вариант, если ваша диета допускает десерты, но точно не имеет отношения к правильному и тем более спортивному режиму питания.
Как и когда можно есть протеиновые сладости
Один протеиновый десерт по своему составу заменяет один полноценный приём пищи. А значит, его лучше не сочетать с другими продуктами, и стоит выдерживать интервал в час в приёме пищи до и после этого продукта. Если вы планируете есть его в качестве перекуса, то от молока в капучино с высоким процентом жирности тоже лучше отказаться.
Старайтесь избегать продуктов с кремовыми консистенциями, в них, скорее всего, будут трансжиры. Отдавайте предпочтение классическим протеиновым батончикам от проверенных годами брендов, производителей спортивного питания. Такой батончик станет аналогом порции протеинового коктейля.
Есть протеиновые батончики детям строго запрещено. Во-первых, нельзя нагружать почки ребёнка дополнительным потреблением белка. Во-вторых, не стоит с малых лет вводить в рацион сахарозаменители.