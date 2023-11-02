Россиянам рассказали, есть ли толк от замачивания орехов. А виноват, как обычно, TikTok

Авторы видео в TikTok советуют замачивать орехи, чтобы очистить их от грязи, червяков и кислот. Кондаурова говорит, что делать это бесполезно.

Орехи обычно очищают и упаковывают перед продажей, объяснила она. Так что мыть их дополнительно необязательно. От червяков эта процедура тем более не поможет, потому что они обычно живут глубоко внутри ядра. Да и на количество кислот в орехах замачивание никак не влияет, впрочем, их наличие там и так не представляет проблемы, добавила эксперт.

Единственный повод замачивать орехи — эта процедура смягчает их текстуру, поэтому они будут легче перевариваться, объяснила она Life.ru. Всё остальное — домыслы.

И это далеко не единственный совет из TikTok, повторять который бессмысленно. Вот, к примеру, ещё один популярный лайфхак: использовать замороженные огурцы в качестве «натурального ботокса». Вот что об этом думают дерматологи.