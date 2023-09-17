Россиянам рассказали, есть ли замена пропавшему из аптек «Прозаку»

По данным РБК, последняя партия «Прозака» поступила в продажу в конце июня, и с тех пор новых поставок не было. В Москве, например, из 2400 аптек он остался только в четырёх.

Бесчастнов подчеркнул, что дефицит «Прозака» не страшен. Дело в том, что этот препарат — коммерческое название флуоксетина и первый флуоксетин, который под этим названием стали выпускать. Сегодня «Прозак» можно заменить ровно таким же флуоксетином других производителей: на рынке полно дженериков — как импортных, так и отечественных.

Психиатр уверен, что «Прозак» не исчезнет в России совсем. Импортные препараты конкретного наименования периодически пропадают из аптек, а потом снова появляются в продаже. По мнению психиатра, причины отсутствия «Прозака» в аптеках сейчас могут быть бюрократические или логистические.

Источники РБК также уверены, что импорт «Прозака» не прекратится. Просто новый дистрибьютор лекарства Swixx Biopharma должен внести изменения в регистрационные удостоверения, контракты с российскими дистрибьюторами и наладить логистику. На это может потребоваться 6–12 месяцев. В это время поставок может либо не быть совсем, либо они будут осуществляться с перебоями.

В любом случае о планах прекратить ввоз «Прозака» в Россию ни Swixx Biopharma, ни Elli Lilly не предупреждали, отметили в Минздраве.