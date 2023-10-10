Россиянам рассказали, в каких продуктах найти витамин C и как не убить его при готовке

Специалисты напомнили, что витамина С много в шиповнике, сладком перце, смородине, облепихе, петрушке, укропе, капусте, помидорах, картошке и других фруктах и овощах.

Чтобы сохранить пользу этих продуктов и получить витамина С по максимуму, лучше есть их сырыми, в свежем виде. Но если всё-таки решили приготовить что-то посерьёзнее, то стоит соблюдать следующие советы:

нельзя использовать медную и железную посуду при приготовлении, в том числе половники и ложки из этих материалов;

при приготовлении, в том числе половники и ложки из этих материалов; при варке стоит добавлять в воду немного уксуса — в кислой среде витамин С разрушается медленнее;

— в кислой среде витамин С разрушается медленнее; продукты нужно кидать в уже кипящую воду — чем дольше варите, тем меньше витамина С остаётся;

Многие зимой и весной резко сокращают потребление овощей и фруктов, ссылаясь на то, что в них нет пользы — одни нитриты и нитраты. О том, насколько опасны эти добавки, «Секрет» рассказал тут.