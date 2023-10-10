Россиянам рассказали, в каких продуктах найти витамин C и как не убить его при готовке
В период простудных заболеваний на помощь всегда приходит витамин С. Он и иммунитет поддержит, и вирусам с бактериями наверняка отпор даст. В организме обычно его содержится мало, так что приходится пополнять запасы с помощью продуктов. В какой еде можно найти витамин С и как его не убить в процессе готовки, объяснили эксперты Роспотребнадзора.
Специалисты напомнили, что витамина С много в шиповнике, сладком перце, смородине, облепихе, петрушке, укропе, капусте, помидорах, картошке и других фруктах и овощах.
Чтобы сохранить пользу этих продуктов и получить витамина С по максимуму, лучше есть их сырыми, в свежем виде. Но если всё-таки решили приготовить что-то посерьёзнее, то стоит соблюдать следующие советы:
- нельзя использовать медную и железную посуду при приготовлении, в том числе половники и ложки из этих материалов;
- при варке стоит добавлять в воду немного уксуса — в кислой среде витамин С разрушается медленнее;
- продукты нужно кидать в уже кипящую воду — чем дольше варите, тем меньше витамина С остаётся;
Многие зимой и весной резко сокращают потребление овощей и фруктов, ссылаясь на то, что в них нет пользы — одни нитриты и нитраты. О том, насколько опасны эти добавки, «Секрет» рассказал тут.