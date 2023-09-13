Россиянам рассказали, из-за чего могут полопаться сосуды в глазах. Не перенапрягайтесь

Специалист сообщила Life.ru, что сосуды в глазах лопаются из-за травм, высокого давления, напряжения от кашля или чихания, а также сильного трения. Ещё один фактор — некоторые заболевания: гипертония, диабет или нарушения свёртываемости крови.

При этом именно напряжение или внезапное изменение артериального давления становится одной из частых причин субконъюнктивальных кровоизлияний.

«Когда оно повышено, это создаёт нагрузку на стенки кровеносных сосудов, делая их более склонными к повреждению и утечке», — отметила Морзаева.

Врач напомнила, что в среднем нормальным давлением считается 120/80, а высоким — от 140/90.

Ранее окулист Анна Русановская объяснила, в чём коварство глаукомы. По её словам, начало заболевания можно пропустить.