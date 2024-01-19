Опубликовано 19 января 2024, 22:40
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Россиянам рассказали, к чему приводит увлечение слабительными
Переборщить со слабительными препаратами несложно — их продают в любой аптеке без рецепта. К тому же люди часто не следуют инструкции — пьют лекарства больше и дольше положенного. В итоге такая схема приводит к проблемам в организме. Как именно влияет злоупотребление слабительными, рассказал врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.
Последствия злоупотребления слабительными:
- диарея;
- лаксативная болезнь — расстройство дефекации, которому особенно подвержены страдающие нервной булимией и другими видами нервно-психических расстройств;
- обезвоживание;
- нарушение баланса электролитов — калия, натрия и кальция. Со временем дисбаланс может плохо отразиться на работе почек и сердца, а в некоторых случаях потеря электролитов способна привести к судорогам или внезапной остановке сердца;
- хронические запоры;
- синдром раздражённого кишечника;
- острая почечная и печёночная недостаточность;
- геморрой;
- увеличение риска развития рака толстой и прямой кишки;
- депрессия.
Банный перечислил «Газете.Ru» и признаки запора:
- человек ходит в туалет реже трёх раз в неделю;
- в процессе появляется боль, приходится сильно натуживаться;
- стул твёрдый, сухой или комковатый;
- после дефекации остаётся ощущение, что в кишечнике ещё что-то осталось.
Если есть хотя бы один из них, нужно не спасаться слабительным, а пойти к врачу. По словам специалиста, чаще всего запор появляется всего лишь на фоне изменений образа жизни и диеты или из-за приёма лекарств. Но он может быть и симптомом некоторых заболеваний — сахарного диабета, гипотиреоза, злокачественного новообразования в толстой или прямой кишке.
Ранее врач-диетолог Антонелла Дьюэлл рассказала о натуральных средствах, которые помогают опорожнить кишечник. Их можно купить в любом магазине.