Здоровье
Опубликовано 19 января 2024, 22:40
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Россиянам рассказали, к чему приводит увлечение слабительными

Переборщить со слабительными препаратами несложно — их продают в любой аптеке без рецепта. К тому же люди часто не следуют инструкции — пьют лекарства больше и дольше положенного. В итоге такая схема приводит к проблемам в организме. Как именно влияет злоупотребление слабительными, рассказал врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.
Россиянам рассказали, к чему приводит увлечение слабительными
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Последствия злоупотребления слабительными:

  • диарея;
  • лаксативная болезнь — расстройство дефекации, которому особенно подвержены страдающие нервной булимией и другими видами нервно-психических расстройств;
  • обезвоживание;
  • нарушение баланса электролитов — калия, натрия и кальция. Со временем дисбаланс может плохо отразиться на работе почек и сердца, а в некоторых случаях потеря электролитов способна привести к судорогам или внезапной остановке сердца;
  • хронические запоры;
  • синдром раздражённого кишечника;
  • острая почечная и печёночная недостаточность;
  • геморрой;
  • увеличение риска развития рака толстой и прямой кишки;
  • депрессия.

Банный перечислил «Газете.Ru» и признаки запора:

  • человек ходит в туалет реже трёх раз в неделю;
  • в процессе появляется боль, приходится сильно натуживаться;
  • стул твёрдый, сухой или комковатый;
  • после дефекации остаётся ощущение, что в кишечнике ещё что-то осталось.

Если есть хотя бы один из них, нужно не спасаться слабительным, а пойти к врачу. По словам специалиста, чаще всего запор появляется всего лишь на фоне изменений образа жизни и диеты или из-за приёма лекарств. Но он может быть и симптомом некоторых заболеваний — сахарного диабета, гипотиреоза, злокачественного новообразования в толстой или прямой кишке.

Ранее врач-диетолог Антонелла Дьюэлл рассказала о натуральных средствах, которые помогают опорожнить кишечник. Их можно купить в любом магазине.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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