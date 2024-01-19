Россиянам рассказали, к чему приводит увлечение слабительными

Последствия злоупотребления слабительными:

диарея;

лаксативная болезнь — расстройство дефекации, которому особенно подвержены страдающие нервной булимией и другими видами нервно-психических расстройств;

обезвоживание;

нарушение баланса электролитов — калия, натрия и кальция. Со временем дисбаланс может плохо отразиться на работе почек и сердца, а в некоторых случаях потеря электролитов способна привести к судорогам или внезапной остановке сердца;

хронические запоры;

синдром раздражённого кишечника;

острая почечная и печёночная недостаточность;

геморрой;

увеличение риска развития рака толстой и прямой кишки;

депрессия.

Банный перечислил «Газете.Ru» и признаки запора:

человек ходит в туалет реже трёх раз в неделю;

в процессе появляется боль, приходится сильно натуживаться;

стул твёрдый, сухой или комковатый;

после дефекации остаётся ощущение, что в кишечнике ещё что-то осталось.

Если есть хотя бы один из них, нужно не спасаться слабительным, а пойти к врачу. По словам специалиста, чаще всего запор появляется всего лишь на фоне изменений образа жизни и диеты или из-за приёма лекарств. Но он может быть и симптомом некоторых заболеваний — сахарного диабета, гипотиреоза, злокачественного новообразования в толстой или прямой кишке.

Ранее врач-диетолог Антонелла Дьюэлл рассказала о натуральных средствах, которые помогают опорожнить кишечник. Их можно купить в любом магазине.