Россиянам рассказали, как цвет алкоголя влияет на похмелье

Теория состоит в том, что, чем темнее напиток, тем сильнее похмелье будет у того, кто его пьёт, рассказала доктор Адамс. Всё дело в конгенерах — это химические вещества, которые образуются в процессе брожения. Они отвечают за вкус и аромат спиртного.

По словам исследовательницы, которые привело издание Daily Mail, есть данные, которые подтверждают такую закономерность: чем больше в напитке конгенеров (а их много в тёмном алкоголе и красном вине), тем более серьёзное похмелье вас ждёт по сравнению с похмельем после остальных напитков (например, джин или водка).

Но, конечно, это не определяющий фактор тяжести похмелья. В основном оно зависит от того, сколько вы выпили накануне. К тому же на похмелье влияют возраст, пол, генетика человека и даже то, что он ел, добавила Адамс.