Россиянам рассказали, как цвет алкоголя влияет на похмелье
Ждёт ли вас утром после бурной вечеринки наказание в виде похмелья, зависит в первую очередь от того, сколько алкоголя вы пьёте. Но не только от этого. Наверняка вы замечали, что от красного вина голова наутро может болеть сильнее, чем, скажем, от водки. Доктор Салли Адамс из Университета Бирмингема тоже заметила подобную закономерность и взялась объяснить этот алкогольный феномен.
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Теория состоит в том, что, чем темнее напиток, тем сильнее похмелье будет у того, кто его пьёт, рассказала доктор Адамс. Всё дело в конгенерах — это химические вещества, которые образуются в процессе брожения. Они отвечают за вкус и аромат спиртного.
По словам исследовательницы, которые привело издание Daily Mail, есть данные, которые подтверждают такую закономерность: чем больше в напитке конгенеров (а их много в тёмном алкоголе и красном вине), тем более серьёзное похмелье вас ждёт по сравнению с похмельем после остальных напитков (например, джин или водка).
Но, конечно, это не определяющий фактор тяжести похмелья. В основном оно зависит от того, сколько вы выпили накануне. К тому же на похмелье влияют возраст, пол, генетика человека и даже то, что он ел, добавила Адамс.