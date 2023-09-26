Россиянам рассказали, как готовить яйца и мясо, чтобы не отравиться

Как понять, что отравился. Главные симптомы

Признаки пищевого отравления у разных людей могут отличаться. Всё зависит индивидуальных особенностей человека, вида микроба или токсина, который он подхватил, а также от количества съеденного (или выпитого).

Но есть некоторые общие для любого пищевого отравления симптомы, отметил портал Роспотребнадзора «Здоровое питание». Специалисты выделили следующие признаки:

повышение температуры — от 37–37,5 до 39–40 градусов;

недомогание, потеря аппетита;

тошнота и рвота;

диарея;

боли схваткообразного характера;

холодный пот, снижение давления.

Также бывают тяжёлые случаи пищевого отравления, при котором мозг поражают нейротоксические яды:

ухудшение зрения, двоение в глазах;

слабость в мышцах;

сильное слюноотделение;

галлюцинации, бред, кома, потеря сознания;

парезы и параличи;

признаки обезвоживания: сухость слизистых, снижение объёма мочи и её концентрации, потеря веса.

Насколько быстро появляются первые симптомы отравления

Время проявления отравления тоже зависит от особенностей человека, микроба и количества съеденного. Но чаще всего первые симптомы появляются в срок от 1-2 до 6-8 часов.

Следующие 1–2 дня их проявление усиливается, если ничего не предпринимать. Эксперты назвали особенно опасные инфекции для беременных, кормящих женщин, маленьких детей и пожилых людей:

сальмонеллёз — обычно им заражаются через продукты животного происхождения: яйца, мясо, молоко.

— обычно им заражаются через продукты животного происхождения: яйца, мясо, молоко. листериоз — заражение возможно при употреблении некипячёного молока, мороженого, тортов, куриных и рыбных изделий

— заражение возможно при употреблении некипячёного молока, мороженого, тортов, куриных и рыбных изделий ботулизм — инфекция попадает к человеку через продукты домашнего консервирования (грибы, рыбу, мясо).

Нужно ли мыть яйца перед приготовлением

Перед готовкой специалисты Роспотребнадзора посоветовали соблюдать правила личной гигиены: обязательно мыть руки и продукты перед едой и перед приготовлением пищи.

Если овощи и фрукты большинство людей моет, то с яйцами дело обстоит иначе. Например, многие разбивают яйцо для приготовления яичницы или омлета, не помыв его с мылом. Так можно подхватить сальмонеллу.

Однако мыть яйца перед хранением не нужно. На яичной скорлупе есть защитный слой, который позволяет яйцу долго не портится. Если вы промоете продукт, а потом поставить храниться в холодильнике, он потеряет в свежести.

Как готовить и хранить продукты, чтобы не отравиться

Часто заражение происходит при работе с сырым мясом. Прежде чем начать что-либо нарезать, вымойте хорошенько ножи и разделочные доски после соприкосновения их с сырым мясом, посоветовали в Роспотребнадзоре.

Вот какие ещё советы они дали для профилактики отравлений: