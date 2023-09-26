Россиянам рассказали, как готовить яйца и мясо, чтобы не отравиться
Мы привыкли, что отравиться едой можно только в какой-нибудь захудалой шаурмичной или купив мясо с рук у торговца на вокзале. Однако опаснейшие «пищевые» инфекции человек рискует подхватить и дома, если будет неправильно готовить самые просты блюда. Например, невымытое с мылом яйцо или не до конца прожаренное мясо может стать причиной сальмонеллёза. Как проявляется пищевое отравление и как его избежать — рассказал портал Роспотребнадзора «Здоровое питание».
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Как понять, что отравился. Главные симптомы
Признаки пищевого отравления у разных людей могут отличаться. Всё зависит индивидуальных особенностей человека, вида микроба или токсина, который он подхватил, а также от количества съеденного (или выпитого).
Но есть некоторые общие для любого пищевого отравления симптомы, отметил портал Роспотребнадзора «Здоровое питание». Специалисты выделили следующие признаки:
- повышение температуры — от 37–37,5 до 39–40 градусов;
- недомогание, потеря аппетита;
- тошнота и рвота;
- диарея;
- боли схваткообразного характера;
- холодный пот, снижение давления.
Также бывают тяжёлые случаи пищевого отравления, при котором мозг поражают нейротоксические яды:
- ухудшение зрения, двоение в глазах;
- слабость в мышцах;
- сильное слюноотделение;
- галлюцинации, бред, кома, потеря сознания;
- парезы и параличи;
- признаки обезвоживания: сухость слизистых, снижение объёма мочи и её концентрации, потеря веса.
Насколько быстро появляются первые симптомы отравления
Время проявления отравления тоже зависит от особенностей человека, микроба и количества съеденного. Но чаще всего первые симптомы появляются в срок от 1-2 до 6-8 часов.
Следующие 1–2 дня их проявление усиливается, если ничего не предпринимать. Эксперты назвали особенно опасные инфекции для беременных, кормящих женщин, маленьких детей и пожилых людей:
- сальмонеллёз — обычно им заражаются через продукты животного происхождения: яйца, мясо, молоко.
- листериоз — заражение возможно при употреблении некипячёного молока, мороженого, тортов, куриных и рыбных изделий
- ботулизм — инфекция попадает к человеку через продукты домашнего консервирования (грибы, рыбу, мясо).
Нужно ли мыть яйца перед приготовлением
Перед готовкой специалисты Роспотребнадзора посоветовали соблюдать правила личной гигиены: обязательно мыть руки и продукты перед едой и перед приготовлением пищи.
Если овощи и фрукты большинство людей моет, то с яйцами дело обстоит иначе. Например, многие разбивают яйцо для приготовления яичницы или омлета, не помыв его с мылом. Так можно подхватить сальмонеллу.
Однако мыть яйца перед хранением не нужно. На яичной скорлупе есть защитный слой, который позволяет яйцу долго не портится. Если вы промоете продукт, а потом поставить храниться в холодильнике, он потеряет в свежести.
Как готовить и хранить продукты, чтобы не отравиться
Часто заражение происходит при работе с сырым мясом. Прежде чем начать что-либо нарезать, вымойте хорошенько ножи и разделочные доски после соприкосновения их с сырым мясом, посоветовали в Роспотребнадзоре.
Вот какие ещё советы они дали для профилактики отравлений:
- Используйте несколько разделочных досок на кухню. Зелень, овощи, фрукты, хлеб, сыры и колбасы нарезайте на одной доске, сырое мясо и рыбу — на другой.
- Мясо надо размораживать непосредственно перед приготовлением
- Не ешьте сырое или полусырое мясо, рыбу и яйца.
- У продукта дурной запах, несвежий вид, странный вкус? Выбрасывайте.
- Приготовленные блюда в холодильнике храните не больше 3 дней.
- Не храните в одном отсеке холодильника сырые мясо и рыбу вместе с готовыми продуктами.
- Не ешьте икру и молоки щуки, окуня, налима и скумбрии, если они пойманы в период нереста, так как в этот период они содержат токсичные вещества.
- Если вы пришли поесть в кафе или ресторан, обращайте внимание на чистоту в заведении, на чистоту посуды и кухонных приборов.