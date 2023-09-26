Здоровье
00:10, 26 сентября 2023
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Россиянам рассказали, как готовить яйца и мясо, чтобы не отравиться

Мы привыкли, что отравиться едой можно только в какой-нибудь захудалой шаурмичной или купив мясо с рук у торговца на вокзале. Однако опаснейшие «пищевые» инфекции человек рискует подхватить и дома, если будет неправильно готовить самые просты блюда. Например, невымытое с мылом яйцо или не до конца прожаренное мясо может стать причиной сальмонеллёза. Как проявляется пищевое отравление и как его избежать — рассказал портал Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Россиянам рассказали, как готовить яйца и мясо, чтобы не отравиться

© Stable Diffusion

Как понять, что отравился. Главные симптомы

Признаки пищевого отравления у разных людей могут отличаться. Всё зависит индивидуальных особенностей человека, вида микроба или токсина, который он подхватил, а также от количества съеденного (или выпитого).

Но есть некоторые общие для любого пищевого отравления симптомы, отметил портал Роспотребнадзора «Здоровое питание». Специалисты выделили следующие признаки:

  • повышение температуры — от 37–37,5 до 39–40 градусов;
  • недомогание, потеря аппетита;
  • тошнота и рвота;
  • диарея;
  • боли схваткообразного характера;
  • холодный пот, снижение давления.

Также бывают тяжёлые случаи пищевого отравления, при котором мозг поражают нейротоксические яды:

  • ухудшение зрения, двоение в глазах;
  • слабость в мышцах;
  • сильное слюноотделение;
  • галлюцинации, бред, кома, потеря сознания;
  • парезы и параличи;
  • признаки обезвоживания: сухость слизистых, снижение объёма мочи и её концентрации, потеря веса.

Насколько быстро появляются первые симптомы отравления

Время проявления отравления тоже зависит от особенностей человека, микроба и количества съеденного. Но чаще всего первые симптомы появляются в срок от 1-2 до 6-8 часов.

Следующие 1–2 дня их проявление усиливается, если ничего не предпринимать. Эксперты назвали особенно опасные инфекции для беременных, кормящих женщин, маленьких детей и пожилых людей:

  • сальмонеллёз — обычно им заражаются через продукты животного происхождения: яйца, мясо, молоко.
  • листериоз — заражение возможно при употреблении некипячёного молока, мороженого, тортов, куриных и рыбных изделий
  • ботулизм — инфекция попадает к человеку через продукты домашнего консервирования (грибы, рыбу, мясо).

Нужно ли мыть яйца перед приготовлением

Перед готовкой специалисты Роспотребнадзора посоветовали соблюдать правила личной гигиены: обязательно мыть руки и продукты перед едой и перед приготовлением пищи.

Если овощи и фрукты большинство людей моет, то с яйцами дело обстоит иначе. Например, многие разбивают яйцо для приготовления яичницы или омлета, не помыв его с мылом. Так можно подхватить сальмонеллу.

Однако мыть яйца перед хранением не нужно. На яичной скорлупе есть защитный слой, который позволяет яйцу долго не портится. Если вы промоете продукт, а потом поставить храниться в холодильнике, он потеряет в свежести.

Как готовить и хранить продукты, чтобы не отравиться

Часто заражение происходит при работе с сырым мясом. Прежде чем начать что-либо нарезать, вымойте хорошенько ножи и разделочные доски после соприкосновения их с сырым мясом, посоветовали в Роспотребнадзоре.

Вот какие ещё советы они дали для профилактики отравлений:

  • Используйте несколько разделочных досок на кухню. Зелень, овощи, фрукты, хлеб, сыры и колбасы нарезайте на одной доске, сырое мясо и рыбу — на другой.
  • Мясо надо размораживать непосредственно перед приготовлением
  • Не ешьте сырое или полусырое мясо, рыбу и яйца.
  • У продукта дурной запах, несвежий вид, странный вкус? Выбрасывайте.
  • Приготовленные блюда в холодильнике храните не больше 3 дней.
  • Не храните в одном отсеке холодильника сырые мясо и рыбу вместе с готовыми продуктами.
  • Не ешьте икру и молоки щуки, окуня, налима и скумбрии, если они пойманы в период нереста, так как в этот период они содержат токсичные вещества.
  • Если вы пришли поесть в кафе или ресторан, обращайте внимание на чистоту в заведении, на чистоту посуды и кухонных приборов.
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