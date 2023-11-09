Россиянам посоветовали хранить хлеб в морозилке. И вот почему

По словам специалиста, один из популярных способов сохранить хлеб — хранить его в холодильнике. Но при таком способе хранения хлеб черствеет всего за пару дней, так как температура внутри агрегата на верхних полках достигает +2 градусов.

Эксперт заметил, что лучше хранить хлеб в морозилке. Для удобства лучше его предварительно нарезать на кусочки, сложить в пакет и доставать по мере необходимости. В этом случае хлеб останется свежим несколько месяцев (при температуре -16… -18 °C срок хранения 3–4 месяца, -25 °C — до шести месяцев). Разморозить такой хлеб можно при комнатной температуре или в микроволновке.

Бурматнов отметил, что то, что хлеб черствеет, — естественный процесс, связанный с потерей влаги крахмалом. Хлеб с хорошим составом подсохнет уже на 5–6-й день. Если этого не происходит, то, вероятно, в нём есть консерванты. Чтобы сохранить хлеб свежим дольше, стоит держать его в месте с влажностью не больше 80%. А ещё нельзя хранить в одном месте испорченный, чёрствый и свежий хлеб, пояснил эксперт.

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