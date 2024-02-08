Россиянам рассказали, как избавиться от камней в почках без операции

Когда нужна операция

Появление камней в почках, мочеточнике или мочевом пузыре называют мочекаменной болезнью. Если камень оказывается в мочеточнике, то он почти всегда вызывает боли. В таком случае часто требуется операция.

« Камень мочеточника нарушает отток мочи из почки, и может возникнуть воспаление , поэтому в данном случае долгое наблюдение небезопасно. Камни мочевого пузыря также нарушают отток мочи и способствуют воспалению, поэтому их тоже удаляют», — объяснила Симинович.

Появляясь в почке, камень может особо и не беспокоить. Если нет боли, крови в моче и других неприятных симптомов, тогда его просто наблюдают.

Как убрать камни из почек без операции

Врач подчеркнула, что растворить камень в почке можно только в том случае, если он уратный, то есть состоит из солей мочевой кислоты. Растворяют их цитратными смесями вроде «Блемарена».

« БАДы и различные сборы трав не помогут растворить камень . Их применение возможно только для профилактики камнеобразования, и то следует сказать, что их эффективность сопоставима с хорошим питьевым режимом», — отметила Симинович.

Есть и другой способ удалять камни из почек, но он не совсем безоперационный. Речь идёт о дистанционном дроблении камня. На больное место направляют волны, с помощью которых камень дробится на мелкие кусочки. Потом эти кусочки выходят самостоятельно. Чтобы осколки камня при этом не перекрыли мочеточник, врачи устанавливают пациенту специальную трубку, которая соединяет почку и мочевой пузырь.