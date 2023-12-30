Россиянам рассказали, как избежать похмелья на Новый год

Помимо количества этанола лепту в похмельный синдром вносят вещества, известные как конгенеры, отвечающие за вкус и аромат напитков. Чем их больше, тем тяжелее похмелье. А больше всего их таких напитках, как ром, бренди, красное вино, текила, коньяк и виски. Меньше всего — в водке, светлом пиве и белом вине.

С другой стороны, если этанола много, организму всё равно, пили вы водку или бренди. Кстати, мнение о том, что градус напитков нельзя понижать, это миф, добавила врач.

Как же тогда предупредить похмелье? Не стоит увлекаться коктейлями, смешивать напитки с газированными, также пить умеренно и не торопясь, хорошо закусывать и пить больше воды, сказала эксперт «Ленте.ру». И помнить, что безопасных доз алкоголя не существует.

Вообще новогодняя ночь несёт в себе много рисков, не только похмелья на следующее утро. Например, вы знаете про разрыв пищевода? А он бывает.