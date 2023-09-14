Россиянам рассказали, как избежать рака желудка. Вот 5 полезных привычек

Как снизить риск развития рака

Гастроэнтеролог и гематолог Александра Чумель рассказала, что снизить риск развития рака желудка можно, если пересмотреть свои привычки.

1. Уменьшить потребление соли. Она нужна для выработки соляной кислоты в желудке, излишек которой может вызвать развитие атрофического гастрита. Любая же болезнь ЖКТ повышает шансы получить онкологию.

Она нужна для выработки соляной кислоты в желудке, излишек которой может вызвать развитие атрофического гастрита. Любая же болезнь ЖКТ повышает шансы получить онкологию. 2. Сократить потребление красного мяса . Особенно это касается полуфабрикатов и колбас, в которых полно и консервантов, и той же соли.

. Особенно это касается полуфабрикатов и колбас, в которых полно и консервантов, и той же соли. 3. Больше есть овощей и фруктов . Норма — до 500 г в день.

. Норма — до 500 г в день. 4. Отказаться от вредных привычек. Курение повышает риск развития опухоли в желудке в два раза. А алкоголь вызывает хроническое воспаление. При этом если отказаться от сигарет, то шансы заполучить рак снижаются.

Курение повышает риск развития опухоли в желудке в два раза. А алкоголь вызывает хроническое воспаление. При этом если отказаться от сигарет, то шансы заполучить рак снижаются. 5. Регулярно наблюдаться у врача, если есть хронические заболевания — чтобы те никуда не росли и не прогрессировали.

Среди них особенно коварны:

язвенный колит и болезнь Крона;

атрофический гастрит;

полипы в кишечнике;

синдром Линча;

солнечный кератоз;

диспластические невусы;

дисплазия шейки матки.

Изжога и рак

Нередко встречается и рак пищевода, причины возникновения которого довольно обширны: от курения до лишнего веса и изжоги, а точнее гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Причём опухоль образуется не сразу, но игнорирование проблемы как раз и способствует её росту и преобразованию.

Среди симптомов рака пищевода выделяют: