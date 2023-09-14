Россиянам рассказали, как избежать рака желудка. Вот 5 полезных привычек
Неправильное питание повышает риск развития злокачественной опухоли в желудке, сообщила гастроэнтеролог Александра Чумель. И дело не только в питании всухомятку или не по часам. Наш организм достаточно капризный, поэтому придётся оставить в прошлом и довольно безобидные на первый взгляд продукты вроде красного мяса. Но это малая цена, которую можно отдать за здоровье.
Как снизить риск развития рака
Гастроэнтеролог и гематолог Александра Чумель рассказала, что снизить риск развития рака желудка можно, если пересмотреть свои привычки.
- 1. Уменьшить потребление соли. Она нужна для выработки соляной кислоты в желудке, излишек которой может вызвать развитие атрофического гастрита. Любая же болезнь ЖКТ повышает шансы получить онкологию.
- 2. Сократить потребление красного мяса. Особенно это касается полуфабрикатов и колбас, в которых полно и консервантов, и той же соли.
- 3. Больше есть овощей и фруктов. Норма — до 500 г в день.
- 4. Отказаться от вредных привычек. Курение повышает риск развития опухоли в желудке в два раза. А алкоголь вызывает хроническое воспаление. При этом если отказаться от сигарет, то шансы заполучить рак снижаются.
- 5. Регулярно наблюдаться у врача, если есть хронические заболевания — чтобы те никуда не росли и не прогрессировали.
Среди них особенно коварны:
- язвенный колит и болезнь Крона;
- атрофический гастрит;
- полипы в кишечнике;
- синдром Линча;
- солнечный кератоз;
- диспластические невусы;
- дисплазия шейки матки.
Изжога и рак
Нередко встречается и рак пищевода, причины возникновения которого довольно обширны: от курения до лишнего веса и изжоги, а точнее гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
Причём опухоль образуется не сразу, но игнорирование проблемы как раз и способствует её росту и преобразованию.
Среди симптомов рака пищевода выделяют:
- Ком в горле при глотании (опухоль растёт и начинает перекрывать просвет).
- Частое глотание.
- Снижение веса (из-за проблем с глотанием человек начинает меньше есть и пить, оттуда и похудение).
- Боль в грудной клетке и спине.
- Рвота без причины желудочным содержимым или кровью.
- Кровь в кале.