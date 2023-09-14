Здоровье
09:40, 14 сентября 2023
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Россиянам рассказали, как избежать рака желудка. Вот 5 полезных привычек

Неправильное питание повышает риск развития злокачественной опухоли в желудке, сообщила гастроэнтеролог Александра Чумель. И дело не только в питании всухомятку или не по часам. Наш организм достаточно капризный, поэтому придётся оставить в прошлом и довольно безобидные на первый взгляд продукты вроде красного мяса. Но это малая цена, которую можно отдать за здоровье.

Россиянам рассказали, как избежать рака желудка. Вот 5 полезных привычек
© Chen Mizrach / Unsplash

Как снизить риск развития рака

Гастроэнтеролог и гематолог Александра Чумель рассказала, что снизить риск развития рака желудка можно, если пересмотреть свои привычки.

  • 1. Уменьшить потребление соли. Она нужна для выработки соляной кислоты в желудке, излишек которой может вызвать развитие атрофического гастрита. Любая же болезнь ЖКТ повышает шансы получить онкологию.
  • 2. Сократить потребление красного мяса. Особенно это касается полуфабрикатов и колбас, в которых полно и консервантов, и той же соли.
  • 3. Больше есть овощей и фруктов. Норма — до 500 г в день.
  • 4. Отказаться от вредных привычек. Курение повышает риск развития опухоли в желудке в два раза. А алкоголь вызывает хроническое воспаление. При этом если отказаться от сигарет, то шансы заполучить рак снижаются.
  • 5. Регулярно наблюдаться у врача, если есть хронические заболевания — чтобы те никуда не росли и не прогрессировали.

Среди них особенно коварны:

  • язвенный колит и болезнь Крона;
  • атрофический гастрит;
  • полипы в кишечнике;
  • синдром Линча;
  • солнечный кератоз;
  • диспластические невусы;
  • дисплазия шейки матки.

Изжога и рак

Нередко встречается и рак пищевода, причины возникновения которого довольно обширны: от курения до лишнего веса и изжоги, а точнее гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Причём опухоль образуется не сразу, но игнорирование проблемы как раз и способствует её росту и преобразованию.

Среди симптомов рака пищевода выделяют:

  • Ком в горле при глотании (опухоль растёт и начинает перекрывать просвет).
  • Частое глотание.
  • Снижение веса (из-за проблем с глотанием человек начинает меньше есть и пить, оттуда и похудение).
  • Боль в грудной клетке и спине.
  • Рвота без причины желудочным содержимым или кровью.
  • Кровь в кале.
Редакция
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