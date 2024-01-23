Россиянам рассказали, как купить лекарства за границей и не сесть

Как везти через границу лекарство без рецепта

Для ввоза лекарства, на которое не нужен рецепт, оформлять сопроводительные документы не требуется. Но, если у вас с собой будет слишком много препаратов, у таможенников могут проявиться вопросы. В избежание проблем на границе Смирнов посоветовал не покупать за рубежом больше 6–8 упаковок таблеток.

Что надо для провоза рецептурного препарата через границу

Если вы будете покупать в другой стране препарат, на который нужен рецепт, особенно в большом количестве, обязательно возьмите с собой:

рецепт врача с дозировкой и длительностью курса,

историю болезни.

Когда речь идёт про лекарства с наркотическими и психотропными веществами в составе, разрешительные документы обязательны. На эту категорию препаратов действуют особые правила ввоза, добавил Смирнов.

Стоит ли покупать лекарства за границей через посредников

Услуги по доставке лекарства из-за рубежа предлагают так называемые байеры. Они при этом нарушают закон, потому что ввоз фармацевтической продукции не для себя или родственника запрещён, отметил эксперт.

Покупая лекарства через посредников, нужно учитывать и другие нюансы. Например, они не пользуются специальными боксами для поддержания определённого температурного режима во время провоза препаратов. Из-за этого лекарство может просто потерять свои свойства, предупредил технолог.

Кроме того, в этом случае вы не застрахованы от обмана: вам элементарно могут подсунуть подделку, сказал Смирнов «Газете.Ru».

Новые правила продажи лекарств по рецептам

В России 70% лекарств относятся к рецептурным. С 1 сентября 2023 года поменялись правила их продажи. Теперь аптеки должны заносить реквизиты рецептов в национальную систему маркировки «Честный знак». Препараты, подлежащие предметно-количественному учёту, нельзя продать без официального бланка с номером и печатью.

Речь идёт про: