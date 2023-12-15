Здоровье
09:20, 15 декабря 2023
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Россиянам рассказали, как любое хмурое утро сделать добрым

Утра радуют далеко не всех, особенно в холодное время года. Иногда кажется, что от нежелания вылезать из тёплой постели вообще никак не избавиться. На самом деле любое утро можно сделать добрым. Половина успеха — приучить себя ложиться и вставать в одно и то же время. С остальным можно справиться, если ввести в свою жизнь 5 простых правил.

Россиянам рассказали, как любое хмурое утро сделать добрым
© Freepik

Первое — откажитесь от гаджетов. Не будете залипать в телефон сразу после пробуждения — удивитесь, сколько времени можно сэкономить.

Второе — не забывайте про гигиену. Умывание вас взбодрит, а чистка зубов позволит почувствовать свежесть.

Третье правило доброго утра — подзарядитесь эндорфинами. Сделать это можно с помощью гимнастики.

Четвёртое — сбалансированный завтрак (белок, цельное зерно, овощи, фрукты, нежирные молочные продукты). А перед ним выпейте стакан воды натощак.

И последнее — составьте план дел на день, не забыв включить туда прогулку, посоветовали в Роспотребнадзоре.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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