Россиянам рассказали, как любое хмурое утро сделать добрым

Первое — откажитесь от гаджетов. Не будете залипать в телефон сразу после пробуждения — удивитесь, сколько времени можно сэкономить.

Второе — не забывайте про гигиену. Умывание вас взбодрит, а чистка зубов позволит почувствовать свежесть.

Третье правило доброго утра — подзарядитесь эндорфинами. Сделать это можно с помощью гимнастики.

Четвёртое — сбалансированный завтрак (белок, цельное зерно, овощи, фрукты, нежирные молочные продукты). А перед ним выпейте стакан воды натощак.

И последнее — составьте план дел на день, не забыв включить туда прогулку, посоветовали в Роспотребнадзоре.