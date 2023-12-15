Россиянам рассказали, как любое хмурое утро сделать добрым
Утра радуют далеко не всех, особенно в холодное время года. Иногда кажется, что от нежелания вылезать из тёплой постели вообще никак не избавиться. На самом деле любое утро можно сделать добрым. Половина успеха — приучить себя ложиться и вставать в одно и то же время. С остальным можно справиться, если ввести в свою жизнь 5 простых правил.
Первое — откажитесь от гаджетов. Не будете залипать в телефон сразу после пробуждения — удивитесь, сколько времени можно сэкономить.
Второе — не забывайте про гигиену. Умывание вас взбодрит, а чистка зубов позволит почувствовать свежесть.
Третье правило доброго утра — подзарядитесь эндорфинами. Сделать это можно с помощью гимнастики.
Четвёртое — сбалансированный завтрак (белок, цельное зерно, овощи, фрукты, нежирные молочные продукты). А перед ним выпейте стакан воды натощак.
И последнее — составьте план дел на день, не забыв включить туда прогулку, посоветовали в Роспотребнадзоре.