Россиянам рассказали, как можно умереть от соплей
Многие не обращают внимания на заложенный нос, считают, что ринит неопасен и вряд ли что-то плохое может с ними случиться. Такие товарищи либо не лечатся вообще, либо выбирают любимые капли из аптечки, которые не всегда помогают. Чем опасен хронический насморк, aif.ru рассказал к. м. н., врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.
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По словам специалиста, человеческий организм умеет хорошо приспосабливаться. Если носом дышать не получается, он начинает дышать ртом. Как минимум при таком раскладе можно пересушить заднюю стенку глотки. Это грозит частым инфицированием и снижением местного иммунитета, да и просто неприятными ощущениями.
На деле положение намного хуже. При дыхании ртом мозг не напитывается как следует кислородом, а значит, начинает меняться внутричерепное давление. Могут развиться сначала артериальная гипертензия (а потом и гипертония) и апноэ. Последнее означает, что дыхательный центр выключается сначала на секунду, а потом на минуты. Проблемы с дыханием могут привести к обширному инфаркту или инсульту, отметил эксперт.
Он также добавил, что отсутствие носового дыхания может негативно отразиться на обмене веществ и гормональном балансе. Так что лучше насморки лечить вовремя.
О том, сколько в норме может длиться ринит, рассказали тут.