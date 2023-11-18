Россиянам рассказали, как можно умереть от соплей

По словам специалиста, человеческий организм умеет хорошо приспосабливаться. Если носом дышать не получается, он начинает дышать ртом. Как минимум при таком раскладе можно пересушить заднюю стенку глотки. Это грозит частым инфицированием и снижением местного иммунитета, да и просто неприятными ощущениями.

На деле положение намного хуже. При дыхании ртом мозг не напитывается как следует кислородом, а значит, начинает меняться внутричерепное давление. Могут развиться сначала артериальная гипертензия (а потом и гипертония) и апноэ. Последнее означает, что дыхательный центр выключается сначала на секунду, а потом на минуты. Проблемы с дыханием могут привести к обширному инфаркту или инсульту, отметил эксперт.

Он также добавил, что отсутствие носового дыхания может негативно отразиться на обмене веществ и гормональном балансе. Так что лучше насморки лечить вовремя.

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