Россиянам рассказали, как не надо лечиться от алкоголизма

Холдин объяснил, что сейчас есть множество псевдометодов борьбы с болезнью. Это специальные травяные сборы и чаи, ударная доза мёда, настойки из трав и даже порошок из панцирей раков.

И да, существует много трав, которые вызывают отвращение к алкоголю, признал доктор. Однако избавиться от болезни, принимая только их, к сожалению, не получится.

Холдин также рассказал, что немало людей лечат алкоголизм по фото или продают чудо-порошок, который нужно подсыпать в еду больному, чтобы он перестал пить. Это всё не только может быть бесполезным, но и местами опасным. В некоторых случаях самолечение только усугубит недуг.

«Современная медицина лечит алкоголизм в первую очередь медикаментозно. Работа идёт сразу в нескольких направлениях — очищение организма от токсинов и отравления алкоголем, восстановление физического состояния, работа с психологом и психотерапевтом», — объяснил Холдин.

Поэтому самый действенный способ справиться с зависимостью — обратиться за помощью к специалистам, заключил доктор.