Здоровье
03:00, 04 октября 2023
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Россиянам рассказали, как оценить риск инфаркта по отражению в зеркале

Инфаркт и инсульт — это патологии, которые развиваются настолько стремительно, что врачи не всегда успевают спасти человека. Вот почему важно знать о собственных рисках, чтобы в случае чего как можно скорее забить тревогу. Врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71, теле- и радиоведущий Александр Мясников назвал необычный признак предрасположенности к сосудистым катастрофам.

Россиянам рассказали, как оценить риск инфаркта по отражению в зеркале
© Freepik

Предвестник серьёзных проблем с сердцем — атеросклероз. Это состояние, при котором сосудистая ткань ухудшается, повышается уровень холестерина, появляются холестериновые бляшки, которые мешают крови двигаться по сосудам.

Один из побочных эффектов атеросклероза можно наблюдать прямо в зеркале — это выпадение волос. Так что мужчины с лысиной бывают склонны к инфаркту или инсульту, отметил доктор.

Что ещё повышает риски атеросклероза:

  • отсутствие привычки ложиться спать и просыпаться в одно и то же время;
  • недостаток сна;
  • проблемы с щитовидной железой, гормоны которой участвуют в выработке холестерина;
  • частые стрессы;
  • очаги воспаления вроде невылеченных зубов.

Так процитировало Мясникова издание MedikForum.ru.

Если вы заметили у себя лысину, не спешите отчаиваться. Риск инфаркта можно снизить. Тем более учёные постоянно придумывают новые способы это делать. Недавнее исследование показало, что достаточно ежедневно проходить более пяти лестничных пролётов, и риск сердечно-сосудистых заболеваний снизится на 20%.

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