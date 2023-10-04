Россиянам рассказали, как оценить риск инфаркта по отражению в зеркале

Предвестник серьёзных проблем с сердцем — атеросклероз. Это состояние, при котором сосудистая ткань ухудшается, повышается уровень холестерина, появляются холестериновые бляшки, которые мешают крови двигаться по сосудам.

Один из побочных эффектов атеросклероза можно наблюдать прямо в зеркале — это выпадение волос. Так что мужчины с лысиной бывают склонны к инфаркту или инсульту, отметил доктор.

Что ещё повышает риски атеросклероза:

отсутствие привычки ложиться спать и просыпаться в одно и то же время;

недостаток сна;

проблемы с щитовидной железой, гормоны которой участвуют в выработке холестерина;

частые стрессы;

очаги воспаления вроде невылеченных зубов.

Так процитировало Мясникова издание MedikForum.ru.

Если вы заметили у себя лысину, не спешите отчаиваться. Риск инфаркта можно снизить. Тем более учёные постоянно придумывают новые способы это делать. Недавнее исследование показало, что достаточно ежедневно проходить более пяти лестничных пролётов, и риск сердечно-сосудистых заболеваний снизится на 20%.