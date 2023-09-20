Россиянам рассказали, как оказать первую помощь при ожоге пищевода
Ожог пищевода — очень серьёзная проблема. Шутка ли, орган получает существенные повреждения (чаще всего из-за горячей или токсичной пищи), которые могут вылиться в крайне неприятные осложнения. Без медицинского вмешательства тут не обойтись, если вы не хотите заработать язву или что-нибудь похуже. Рассказываем, какие признаки могут указывать на то, что вы обожгли пищевод, и о том, как оказать себе первую помощь.
Ожог пищевода: симптомы
Как объяснил врач-эндоскопист клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Сергей Коробкин, симптомы будут зависеть от степени повреждения пищевода.
Чаще всего пациенты жалуются на:
- боль в груди;
- трудности при глотании;
- рвоту (иногда кровавую);
- кашель;
- рвотные рефлексы и другое.
Если вовремя не обратиться к врачу, ожог может вызвать серьёзные осложнения. В их числе — перфорации, язвы, инфекции, кровотечения и сужение пищевода.
Как оказать первую помощь при ожоге пищевода
По словам Сергея Коробкина, при получении травмы пищевода нужно сразу вызвать скорую. До её приезда можно попробовать оказать себе первую помощь:
- промойте ротовую полость водой;
- выпейте 0,5 литра молока или воды.
Дальнейшие действия зависят от того, чем именно вы ошпарили пищевод. Если щёлочью, то нужно выпить неконцентрированную уксусную кислоту, если кислотой — раствор соды. При этом стоит звякнуть в скорую и проконсультироваться, что именно и в каких объёмах лучше использовать.
Главное — не вздумайте вызывать рвоту, потому что это может разорвать пищевод.
И помните: после оказания первой помощи нужно всё равно показаться врачу и пройти назначенное им лечение.
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