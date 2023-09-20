Россиянам рассказали, как оказать первую помощь при ожоге пищевода

Ожог пищевода: симптомы

Как объяснил врач-эндоскопист клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Сергей Коробкин, симптомы будут зависеть от степени повреждения пищевода.

Чаще всего пациенты жалуются на:

боль в груди;

трудности при глотании;

рвоту (иногда кровавую);

кашель;

рвотные рефлексы и другое.

Если вовремя не обратиться к врачу, ожог может вызвать серьёзные осложнения. В их числе — перфорации, язвы, инфекции, кровотечения и сужение пищевода.

Как оказать первую помощь при ожоге пищевода

По словам Сергея Коробкина, при получении травмы пищевода нужно сразу вызвать скорую. До её приезда можно попробовать оказать себе первую помощь:

промойте ротовую полость водой;

выпейте 0,5 литра молока или воды.

Дальнейшие действия зависят от того, чем именно вы ошпарили пищевод. Если щёлочью, то нужно выпить неконцентрированную уксусную кислоту, если кислотой — раствор соды. При этом стоит звякнуть в скорую и проконсультироваться, что именно и в каких объёмах лучше использовать.

Главное — не вздумайте вызывать рвоту, потому что это может разорвать пищевод.

И помните: после оказания первой помощи нужно всё равно показаться врачу и пройти назначенное им лечение.

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