Россиянам рассказали, как перейти на здоровое питание
Поесть любят все, а вкусно поесть — тем более. Правда, часто то, что вкусно, здоровья организму не добавляет — жирное, солёное и сладкое грозит проблемами с органами ЖКТ, сердцем и сосудами как минимум. Чтобы не нажить и не наесть себе болячек, стоит присмотреться к здоровому питанию. О том, с чего начать, рассказали в Роспотребнадзоре.
Ведомство советует прежде всего сократить потребление солёных, сладких, жирных, копчёных продуктов, алкоголя и сладких напитков. Еду с высокой степенью промышленной переработки (вроде колбас) стоит заменить на натуральные аналоги. И эти принципы важно соблюдать, даже когда вы едите не дома.
Что касается самого питания, то оно должно быть разнообразным и включать:
- Овощи и фрукты (свежие, замороженные и консервированные).
- Цельнозерновые продукты (нешлифованный коричневый рис, овсянка, гречка, полба, цельнозерновой хлеб, макароны из твёрдых сортов пшеницы).
- Молочку (лучше покупать пониженной жирности);
достаточное количество белка (рыба, яйца, нежирное мясо и птица, фасоль, горох, орехи).
- Масла с полиненасыщенными и мононенасыщенными жирными кислотами (кукурузное, подсолнечное, оливковое, соевое, рапсовое).
Важно также правильно подходить и к процессу приёма пищи. Во-первых, не стоит думать о посторонних вещах во время еды — процесс пищеварения включается в голове. Во-вторых, пищу нужно тщательно пережёвывать — так она лучше усваивается.
О том, как сэкономить на правильном питании не в ущерб здоровью, можно почитать здесь.