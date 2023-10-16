Россиянам рассказали, как перейти на здоровое питание

Ведомство советует прежде всего сократить потребление солёных, сладких, жирных, копчёных продуктов, алкоголя и сладких напитков. Еду с высокой степенью промышленной переработки (вроде колбас) стоит заменить на натуральные аналоги. И эти принципы важно соблюдать, даже когда вы едите не дома.

Что касается самого питания, то оно должно быть разнообразным и включать:

Овощи и фрукты (свежие, замороженные и консервированные).

Цельнозерновые продукты (нешлифованный коричневый рис, овсянка, гречка, полба, цельнозерновой хлеб, макароны из твёрдых сортов пшеницы).

Молочку (лучше покупать пониженной жирности);

достаточное количество белка (рыба, яйца, нежирное мясо и птица, фасоль, горох, орехи).

Масла с полиненасыщенными и мононенасыщенными жирными кислотами (кукурузное, подсолнечное, оливковое, соевое, рапсовое).

Важно также правильно подходить и к процессу приёма пищи. Во-первых, не стоит думать о посторонних вещах во время еды — процесс пищеварения включается в голове. Во-вторых, пищу нужно тщательно пережёвывать — так она лучше усваивается.

О том, как сэкономить на правильном питании не в ущерб здоровью, можно почитать здесь.