Здоровье
15:40, 07 октября 2023
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Боли в сердце и суставах. Россиянам рассказали, как организм может реагировать на смену погоды

Теплая осень уже окончательно попрощалась с россиянами и в большинстве городов воцарилась холодная, серая и дождливая погода. Такие перемены непросто принять — настроение и прогулки уже не те. Да и здоровье может подвести из-за температурных скачков и изменения давления. О том, как смена погоды может сказаться на здоровье, «Ленте.ру» рассказала врач-невролог центра здоровья Verba Mayr Елена Сопова.

Боли в сердце и суставах. Россиянам рассказали, как организм может реагировать на смену погоды
© Rhendi Rukmana / Unsplash

Среди возможных проявлений метеозависимости специалист перечислила сердечные боли, учащение сердцебиения, перепады настроения, бессонницу, усталость, рассеянность нервозность, боль в области травм, проблемы со зрением и с дыханием.

  • мигренью;
  • скачками давления;
  • шумом в ушах;
  • слабостью;
  • головокружением;
  • болью в суставах.

Среди возможных проявлений метеозависимости специалист перечислила сердечные боли, учащение сердцебиения, перепады настроения, бессонницу, усталость, рассеянность, нервозность, боль в области травм, проблемы со зрением и с дыханием.

Эксперт добавила, что проблемы со здоровьем возникают как правило за 1–2 дня до погодных перепадов и сохраняются в течение нескольких суток. В наибольшей зоне риска — люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, дыхательной, эндокринной, опорно-двигательной и нервной систем.

Сопова добавила, что гипотоники чаще других могут ощущать приближение циклонов, так как у них артериальное давление падает вслед за атмосферным. Такие люди могут страдать от головных болей, сонливости и снижения работоспособность. Пациенты с высоким давлением, напротив, отмечают повышение показателей при похолодании. У них нередко появляются ломящие боли в суставах на этом фоне.

Ранее «Секрет» рассказывал, что по всей стране погода начнёт ухудшаться. Синоптики настроены уже не так оптимистично, как несколько дней назад. На выходных 7–8 октября в столице заморозки, ливень и мокрый снег.

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