Боли в сердце и суставах. Россиянам рассказали, как организм может реагировать на смену погоды

Среди возможных проявлений метеозависимости специалист перечислила сердечные боли, учащение сердцебиения, перепады настроения, бессонницу, усталость, рассеянность нервозность, боль в области травм, проблемы со зрением и с дыханием.

мигренью;

скачками давления;

шумом в ушах;

слабостью;

головокружением;

болью в суставах.

Среди возможных проявлений метеозависимости специалист перечислила сердечные боли, учащение сердцебиения, перепады настроения, бессонницу, усталость, рассеянность, нервозность, боль в области травм, проблемы со зрением и с дыханием.

Эксперт добавила, что проблемы со здоровьем возникают как правило за 1–2 дня до погодных перепадов и сохраняются в течение нескольких суток. В наибольшей зоне риска — люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, дыхательной, эндокринной, опорно-двигательной и нервной систем.

Сопова добавила, что гипотоники чаще других могут ощущать приближение циклонов, так как у них артериальное давление падает вслед за атмосферным. Такие люди могут страдать от головных болей, сонливости и снижения работоспособность. Пациенты с высоким давлением, напротив, отмечают повышение показателей при похолодании. У них нередко появляются ломящие боли в суставах на этом фоне.

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