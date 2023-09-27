Россиянам рассказали, как победить осеннюю хандру с помощью лампы

Как победить осеннюю хандру

Из-за короткого светового дня и недостатка солнечного света осенью и зимой нарушается баланс гормонов: «гормона радости и удовольствия» серотонина становится меньше, а количество «гормона сна» мелатонина растёт, рассказал «Секрету фирмы» врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.

Для борьбы с SAD он посоветовал использовать специальные лампы световой терапии. Ещё их называют SAD-лампы. Они излучают свет определённой длины волны, который помогает мозгу выработать больше серотонина и утилизировать остатки ночного мелатонина утром. Примерно к 14-му дню терапии можно заметить улучшение.

При использовании такой лампы важно держать её на определённом расстоянии от глаз, а сеансы проводить в одно и то же время по утрам. Пользоваться SAD-лампой нужно, пока не наступит солнечная весна.

А если идея с лампой кажется слишком муторной, можно купить специальные очки. Они дороже, зато результат можно будет получить быстрее, отметил врач.

Правда ли бывает осеннее обострение

Осенью правда могут ухудшаться некоторые психологические состояния, подтвердил Лаврищев. Вот почему это может происходить:

изменение уровня мелатонина в головном мозге под влиянием сокращения длины светового дня,

переживания по поводу начала учёбы или при отправке детей в школу,

стресс от смены температурных условий (не всегда осенью мы можем одеться точно по погоде, поскольку она может меняться в течение дня).

Однако психологические состояния сложно устроены, поэтому тут могут быть замешаны и другие факторы. К тому же это только тенденция, поэтому не совсем факт, что со сменой времени года обострение случится у всех, кто к нему предрасположен.

Существует ли осенний авитаминоз

Поскольку современный человек не зависит от сбора урожая — продукты доступны ему круглый год в магазинах, то понятие «осенний авитаминоз» сильно устарело, объяснил доктор.

Тем не менее игнорировать сигналы организма, если вам отчётливо стало хуже, не надо. Не стоит также заниматься самолечением — лучше прямиком идти к врачу — терапевту или общей практики, рекомендовал Лаврищев.