Россиянам рассказали, как избавиться от плесени. Эти средства есть в каждом доме

Как отметил токсиколог Михаил Кутушов, при длительном воздействии плесень может привести к расстройству желудка, носовым кровотечениям, ухудшению работы почек и печени. Также могут развиться сухой кашель и головные боли.

По словам врача-бактериолога Веры Бондарчук, к появлению плесени приводят высокая влажность, нарушение циркуляции воздуха, частый перепад температур и отсутствие солнечного света. Если постоянно жить в таком помещении, то кашель, чихание, насморк, лихорадка станут вашими верными спутниками.

Бондарчук посоветовала в разговоре с «Доктором Питером» начать разбираться с плесенью как можно раньше.

Если вы только что обнаружили грибок и скопления плесени ещё небольшие, то удалить их помогут перекись водорода (3%), столовый уксус (6 или 9%), пищевая сода или масло чайного дерева. Каждое из этих средств будет эффективно. Если плесень расползлась уже на большую площадь, то без специальных средств не обойтись.

О том, какие продукты можно есть, даже если на них появилась плесень, рассказали в этом материале.