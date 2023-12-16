Россиянам рассказали, как избавиться от плесени. Эти средства есть в каждом доме
Плесень в квартире — это не только чернеющие по углам стены и потолок либо «грязные» швы на кафеле. Не секрет, что плесень опасна для здоровья и может привести к астме, аллергии или другим респираторным заболеваниям, поэтому с ней нужно начинать бороться как можно раньше. Рассказываем, получится ли победить плесень домашними средствами и если да, то какие подойдут.
Как отметил токсиколог Михаил Кутушов, при длительном воздействии плесень может привести к расстройству желудка, носовым кровотечениям, ухудшению работы почек и печени. Также могут развиться сухой кашель и головные боли.
По словам врача-бактериолога Веры Бондарчук, к появлению плесени приводят высокая влажность, нарушение циркуляции воздуха, частый перепад температур и отсутствие солнечного света. Если постоянно жить в таком помещении, то кашель, чихание, насморк, лихорадка станут вашими верными спутниками.
Бондарчук посоветовала в разговоре с «Доктором Питером» начать разбираться с плесенью как можно раньше.
Если вы только что обнаружили грибок и скопления плесени ещё небольшие, то удалить их помогут перекись водорода (3%), столовый уксус (6 или 9%), пищевая сода или масло чайного дерева. Каждое из этих средств будет эффективно. Если плесень расползлась уже на большую площадь, то без специальных средств не обойтись.
О том, какие продукты можно есть, даже если на них появилась плесень, рассказали в этом материале.