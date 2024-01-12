Россиянам рассказали, как правильно спать днём. Дольше не значит лучше

Эксперты отметили, что пополнить запасы энергии во второй половине дня поможет короткий дневной сон. Такой отдых практикуют пилоты, машинисты и другие работники, которым важно сохранять предельную концентрацию.

Подзарядиться бодростью получится, только если организовать сон правильно. Во-первых, отдых должен длиться от 15 до 30 минут. Если спать дольше, то наступит фаза глубокого сна, а пробуждение в этот момент грозит ещё большей сонливостью и заторможенностью.

Во-вторых, дневной сон должен начинаться до 15:00. Иначе могут быть проблемы с ночным засыпанием. Засыпать поначалу может быть сложновато, но это дело привычки. Стоит поэкспериментировать со временем и местом сна. Поищите себе прохладное, тёмное и тихое место, вооружитесь маской для сна, берушами и расслабляющей музыкой, советуют эксперты. Старайтесь засыпать именно тогда, когда сильнее всего чувствуете сонливость.

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