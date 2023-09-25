Россиянам рассказали, как распознать аллергию на молоко и что делать

По словам врача-нутрициолога Ланы Беляевой, симптомы аллергии на молочный белок могут быть разными и различаться по типу и степени тяжести:

покраснение кожи,

зуд,

крапивница,

внезапный отёк лица, например в области губ или гортани,

могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом и дыханием.

Причём пока точные причины развития аллергии на молочный белок ещё не до конца изучены. Иногда слишком раннее кормление детей коровьим молоком приводит к развитию аллергии на молочный белок. Пока специалисты не исключают, что склонность к развитию аллергии только передаётся по наследству. Так что если в вашей семье есть аллергия или другие аллергические заболевания, то есть довольно высокий риск развития аллергии и у вас.

Лечение довольно простое — в идеале лучше исключить молочные продукты из своего рациона. «Однако это также означает отказ от важных питательных веществ, содержащихся в коровьем молоке, таких как кальций, витамины группы B и йод», — предупредила Беляева.

Так что при отказе от молочки позаботьтесь о том, чтобы восполнять недостающие элементы через другую пищу или препараты. А если всё же решили продолжить пить и есть молочные продукты, то нужно следить за реакцией организма. Обычно от нежелательных последствий могут помочь антигистаминные препараты. А если есть вероятность анафилактического шока, то лучше заранее готовиться и иметь под рукой специальные препараты для неотложной помощи.