Россиянам рассказали, как связаны приём стероидов и расстройства психики

Участниками исследования были норвежские мужчины-тяжелоатлеты в среднем 35–36 лет. 118 из них употребляли стероиды, а 97 — нет.

В результате оказалось, что у представителей первой группы намного выше баллы почти по всем показателям психопатологии: у них нашли выраженные черты, связанные с антисоциальными, агрессивными, пассивно-агрессивными, саморазрушительными, избегающими, депрессивными и шизотипическими расстройствами личности.

Синтетические вещества, имитирующие действие тестостерона, дают эффект, связанный с развитием мужских половых признаков, и способствуют росту мышц и восстановлению тканей. Часто стероиды принимают спортсмены и бодибилдеры для увеличения мышечной массы, силы и производительности.

Учёные напомнили, что злоупотребление стероидами может нанести вред здоровью, например, возможны проблемы с сердечно-сосудистой системой, гормональный дисбаланс и психологические расстройства. Предыдущее исследование как раз показало, как стероиды влияют на сердце.

И кстати, слишком высокий уровень тестостерона вообще может спровоцировать импотенцию. Повышая его искусственно, мужчина рискует угробить свой организм. Среди возможных заболеваний — рак предстательной железы, остеопороз, инсульт или инфаркт. И между прочим, перепады настроения — об этом ещё врач-андролог медцентра Артур Богатырёв предупреждал.