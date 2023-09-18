Россиянам рассказали, как замедлить старение кожи

Старение бывает двух видов. Хроностарение связано с возрастом и естественным изменением клеток. Отменить его никак не получится. А есть фотостарение. Это преждевременное старение кожи, которое можно скорректировать. Что для этого нужно сделать, россиянам рассказала врач-косметолог, специалист по коррекции фигуры клиники «СМ-Косметология» Анастасия Савина.