23:10, 18 сентября 2023
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Россиянам рассказали, как замедлить старение кожи
Старение бывает двух видов. Хроностарение связано с возрастом и естественным изменением клеток. Отменить его никак не получится. А есть фотостарение. Это преждевременное старение кожи, которое можно скорректировать. Что для этого нужно сделать, россиянам рассказала врач-косметолог, специалист по коррекции фигуры клиники «СМ-Косметология» Анастасия Савина.
Чем раньше вы начнёте заботиться о коже, тем позже придётся обращаться к косметологу, чтобы отсрочить хроностарение. Савина назвала 5 полезных привычек, которые помогут это сделать:
- разлюбить загар. Он всё равно быстро сходит, а его последствия могут остаться надолго. Загар сушит кожу и добавляет морщин. А ещё обостряет хронические дерматозы и повышает риск опасных новообразований. Лучше ограничить нахождение на солнце и отказаться от походов в солярий;
- пользоваться защитой от солнца. Крем SPF нужно наносить на правильную зону. А когда вы находитесь под открытым солнцем, его нужно обновлять каждые два часа. Сколько нужно крема, определяют по правилу «двух пальцев». Например, на лицо стоит наносить примерно чайную ложку крема;
- подобрать уход. Ошибки в уходе могут испортить кожу. Например, с жёсткими средствами очищения и скрабами стоит быть аккуратнее. Скрабами вообще можно пользоваться далеко не каждому. А если регулярно очищать кожу до скрипа, можно заработать обострение акне;
- очищать кожу перед сном. Перед тем как отправиться в кровать, нужно обязательно избавиться от макияжа. Правило «не ложиться спать, не смыв косметику» очень поможет коже выглядеть свежее не только по утрам,
- соблюдать режим дня. Для полного восстановления организму нужно не меньше восьми часов сна. Это касается и здоровья кожи тоже. Отходить ко сну тоже надо вовремя — лучше до 23:00.