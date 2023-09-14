Россиянам рассказали, какая комната в квартире должна быть самой тёплой. Это не спальня

Самая тёплая комната в доме — ванная. По словам врача, там должно быть 24–26 градусов. Дело в том, что в ванной почти всегда очень влажно. Если там будет недостаточно тепло, может создаться ощущение сырости и промозглости.

Укладываться в единый стандарт должна температура в гостиной и детской. Самая комфортная температура для этих комнат — до 22 градусов.

Чуть ниже норматива может быть температура в спальне — 18–20 градусов. Это идеальная температура, чтобы обеспечить себе крепкий и здоровы сон.

Самым холодным местом в квартире должна быть кухня. Там не должно быть выше 17–18 градусов. Ведь при приготовлении пищи и так вырабатывается много тепла, так что вы точно не замёрзнете, но и не перегреетесь.