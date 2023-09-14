Россиянам рассказали, какая комната в квартире должна быть самой тёплой. Это не спальня
По правилам температура в жилом помещении не должна быть ниже 20–22 градусов. Но это унифицированный стандарт. Для здоровья полезнее поддерживать разную температуру в каждой комнате, рассказал врач-дерматовенеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. Он объяснил, сколько градусов в идеале должно быть в разных частях квартиры.
Самая тёплая комната в доме — ванная. По словам врача, там должно быть 24–26 градусов. Дело в том, что в ванной почти всегда очень влажно. Если там будет недостаточно тепло, может создаться ощущение сырости и промозглости.
Укладываться в единый стандарт должна температура в гостиной и детской. Самая комфортная температура для этих комнат — до 22 градусов.
Чуть ниже норматива может быть температура в спальне — 18–20 градусов. Это идеальная температура, чтобы обеспечить себе крепкий и здоровы сон.
Самым холодным местом в квартире должна быть кухня. Там не должно быть выше 17–18 градусов. Ведь при приготовлении пищи и так вырабатывается много тепла, так что вы точно не замёрзнете, но и не перегреетесь.