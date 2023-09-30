Россиянам рассказали, какая минералка поможет при простуде

При гриппе особенно полезна будет щелочная минеральная вода. Всё потому, что вирус гриппа неустойчив в щелочной среде, объяснила Бурнацкая.

Конечно, самолечение минералкой не заменит профессиональную помощь, так что в любом случае нужно обратиться к врачу, чтобы он поставил диагноз и подобрал полноценное лечение, добавила она в беседе с РИАМО.

При простуде, а самое главное — для её профилактики стоит употреблять витамин С. Это могут быть как витаминные добавки в дозировке 1000 мг в сутки, так и морсы из клюквы, красной и чёрной смородины, шиповника, рекомендовала врач.

Также для профилактики простуд пригодится витамин D. Его нехватка может быть связана с повышенной предрасположенностью к острым респираторным заболеваниям, отметила доктор в беседе с РИАМО. Но даже дозировку этого витамина лучше подбирать с врачом, заключила она.