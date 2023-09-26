Россиянам назвали 5 привычек, которые медленно губят сердце

5 привычек, которые губят сердце

1. Курение

Фомичёва поставила эту вредную привычку на первое место. Вот болезни, которые вызывает курение: -ишемическая болезнь сердца;

инсульт;

болезнь Бюргера (облитерирующий тромбангиит);

атеросклероз;

заболевания периферических артерий;

тромбозы.

А ещё никотин повышает риск развития заболеваний лёгких, отметила Фомичёва в беседе с «Газетой.Ru».

2. Увлечение алкоголем

По словам кардиолога, алкоголь провоцирует гипертонию (хронически повышенное давление), приводит к нарушению сердечного ритма (аритмии). Также повреждается миокард, а это чревато развитием кардиомиопатии. Подробнее об этом можно узнать здесь.

3. Потребление сладкой и солёной пищи

Проблемы с сердцем появляются у любителей сладкой, жирной и солёной пищи. Такая еда крайне вредна для сосудов, повышает риск развития инфаркта миокарда или инсульта, предупредила врач.

Безопасная доза сахара составляет 25 г в день, отмечала ранее терапевт Наталья Чернышова. Это равно 5–6 чайным ложкам. Если постоянно потреблять больше, со временем в сосудах могут появиться бляшки.

4. Сидячий образ жизни

У постоянно сидящих на одном месте людей тоже со временем появляются болезни сердца и сосудов. А при неправильном питании ожирение не за горами. Также сидячий образ жизни способствует появлению гипертонии и сахарного диабета.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослому населению уделять умеренной физкультуре не менее 150–300 минут в неделю. Или же интенсивно заниматься по 75–150 минут.

5. Тревожность

Связь высокого уровня стресса и сердечно-сосудистых заболеваний давно доказана. У постоянно нервничающих людей повышается артериальное давление, нередко возникает тахикардия (учащённое сердцебиение).

Как оздоровить сердце

Анатомически сердце — это мышечный орган, а значит, его можно укреплять, как и любую другую мышцу. Кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова рекомендовала следующие упражнения и занятия: