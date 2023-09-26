Россиянам назвали 5 привычек, которые медленно губят сердце
Как заработать болезни сердца? Для этого особо трудиться не нужно, ведь жизнь пропитана привычками, разрушающими сердечную мышцу. Алкоголизм и курение — известные причины сердечных недугов, но «моторчик» портится и у тех, кто не курит и не пьёт. От каких ещё привычек нужно избавиться, чтобы не допустить инфаркта или ишемии сердца — рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичёва.
5 привычек, которые губят сердце
1. Курение
Фомичёва поставила эту вредную привычку на первое место. Вот болезни, которые вызывает курение: -ишемическая болезнь сердца;
- инсульт;
- болезнь Бюргера (облитерирующий тромбангиит);
- атеросклероз;
- заболевания периферических артерий;
- тромбозы.
А ещё никотин повышает риск развития заболеваний лёгких, отметила Фомичёва в беседе с «Газетой.Ru».
2. Увлечение алкоголем
По словам кардиолога, алкоголь провоцирует гипертонию (хронически повышенное давление), приводит к нарушению сердечного ритма (аритмии). Также повреждается миокард, а это чревато развитием кардиомиопатии. Подробнее об этом можно узнать здесь.
3. Потребление сладкой и солёной пищи
Проблемы с сердцем появляются у любителей сладкой, жирной и солёной пищи. Такая еда крайне вредна для сосудов, повышает риск развития инфаркта миокарда или инсульта, предупредила врач.
Безопасная доза сахара составляет 25 г в день, отмечала ранее терапевт Наталья Чернышова. Это равно 5–6 чайным ложкам. Если постоянно потреблять больше, со временем в сосудах могут появиться бляшки.
4. Сидячий образ жизни
У постоянно сидящих на одном месте людей тоже со временем появляются болезни сердца и сосудов. А при неправильном питании ожирение не за горами. Также сидячий образ жизни способствует появлению гипертонии и сахарного диабета.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослому населению уделять умеренной физкультуре не менее 150–300 минут в неделю. Или же интенсивно заниматься по 75–150 минут.
5. Тревожность
Связь высокого уровня стресса и сердечно-сосудистых заболеваний давно доказана. У постоянно нервничающих людей повышается артериальное давление, нередко возникает тахикардия (учащённое сердцебиение).
Как оздоровить сердце
Анатомически сердце — это мышечный орган, а значит, его можно укреплять, как и любую другую мышцу. Кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова рекомендовала следующие упражнения и занятия:
- йога — улучшит гибкость, понизит стресс и артериальное давление;
- плавание, бег, езда на велосипеде, скандинавская ходьба — улучшают кровообращение;
- силовые тренировки — укрепляют мышцы, поддерживающие работу сердца;
- интервальные тренировки — повышают выносливость.