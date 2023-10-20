Россиянам рассказали, какие болезни можно подцепить от домашних питомцев

Чем можно заразиться от домашних животных

Самый распространённый вариант — гельминты. Они могут появиться даже в организме кошки, которая совсем не бывает на улице. Источник заражения для неё — грязная обувь, в которой содержатся личинки. Для человека — шерсть питомца или его туалет: например, если убрать отходы и съесть что-то не помытыми руками.

Также часто встречается лишай — обычно у уличных кошек. По словам специалиста, он неопасен и легко лечится медикаментозно. Но если берёте животное с улицы, сперва отведите его к ветеринару.

Особо страшное заразное заболевание — бешенство. Подхватить его можно и от домашней кошечки, _ к примеру, если она контактировала с диким животным. Для профилактики важно каждый год делать питомцу комплексную прививку от вирусных болезней и бешенства. А хозяевам — 1 раз в сезон пить лекарства против гельминтов.

У людей с ослабленным иммунитетом и перенёсших химиотерапию есть риск подхватить стафилококковую инфекцию.

Также врач рассказала, что беременные женщины боятся, что кошка может заразить токсоплазмозом. При этом, по её словам, риски минимальны — по крайней мере, домашний пушистик его не переносит.

«С большей вероятностью болезнь можно подхватить от уличной кошки или если съесть плохо прожаренный шашлык», — сказала Гольнева.

Ранее ветеринар рассказывала, как уберечь домашних любимцев от болезней осенью.