Россиянам рассказали, какие болезни можно подцепить от домашних питомцев
Владельцы кошечек и собачек знают, что следить за здоровьем пушистиков — дело обязательное. Но даже если заблеет, многие считают, что раз животное домашнее, значит, для человека уж точно ничем не опасное. Ветеринарный врач Татьяна Гольнева рассказала «Вечерней Москве», какие недуги питомца легко могут передаться его хозяевам.
Чем можно заразиться от домашних животных
Самый распространённый вариант — гельминты. Они могут появиться даже в организме кошки, которая совсем не бывает на улице. Источник заражения для неё — грязная обувь, в которой содержатся личинки. Для человека — шерсть питомца или его туалет: например, если убрать отходы и съесть что-то не помытыми руками.
Также часто встречается лишай — обычно у уличных кошек. По словам специалиста, он неопасен и легко лечится медикаментозно. Но если берёте животное с улицы, сперва отведите его к ветеринару.
Особо страшное заразное заболевание — бешенство. Подхватить его можно и от домашней кошечки, _ к примеру, если она контактировала с диким животным. Для профилактики важно каждый год делать питомцу комплексную прививку от вирусных болезней и бешенства. А хозяевам — 1 раз в сезон пить лекарства против гельминтов.
У людей с ослабленным иммунитетом и перенёсших химиотерапию есть риск подхватить стафилококковую инфекцию.
Также врач рассказала, что беременные женщины боятся, что кошка может заразить токсоплазмозом. При этом, по её словам, риски минимальны — по крайней мере, домашний пушистик его не переносит.
«С большей вероятностью болезнь можно подхватить от уличной кошки или если съесть плохо прожаренный шашлык», — сказала Гольнева.
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