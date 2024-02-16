Россиянам рассказали, какие инфекции бессмысленно лечить

Пациенту со странным ощущением слабости терапевт или педиатр может назначить анализ на скрытые инфекции — вирус Эпштейна — Барр и цитомегаловирус. Чаще всего исследование выявляет у людей наличие антител класса G к этим герпесвирусам. И этому есть объяснение.

С вирусом Эпштейна — Барра и цитомегаловирусом большинство людей впервые сталкивается ещё в садике. Иногда заражение перетекает в острое респираторное заболевание, но чаще всего наличие вируса в организме незаметно, при этом к нему вырабатываются антитела.

Если заражения не произошло в детстве, то с инфекцией можно столкнуться в подростковом возрасте. Обычно речь идёт о тех, кто не ходил в детский сад, но уже начал активно контактировать с другими людьми: подростки пьют воду друг у друга из бутылок, целуются, вместе курят и т. д.

По словам инфекциониста, у взрослого человека почти нет шансов не иметь антител к вирусу Эпштейна — Барра. Однако в большинстве случаев, когда человек сдаёт анализ на эту инфекцию и получает положительный результат, врачи говорят, что у него тяжёлая инфекция, рассказала Степанова. После этого начинается бессмысленное длительное лечение.

«Чаще всего люди приходят ко мне с диагнозом "Сочетанная цитомегаловирусная инфекция" и огромными назначениями препаратов, которые абсолютно не нужны. В этом случае я указываю им на одно важное обстоятельство: в их анализах нет антител класса М. Иммуноглобулин М показывает, что обострение инфекции есть прямо сейчас. Если антител нет, то и лечить нечего, потому что проблема в организме человека отсутствует», — пояснила врач.

Специалист добавила, что причина недомоганий пациентов часто заключается не в неведомых вирусах, а в проблемах попроще:

дефиците железа; нехватке витамина D; обезвоживании; недостатке физической активности.