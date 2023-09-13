Россиянам рассказали, какие напитки помогут согреться в холод
Морозные дни не за горами, а значит грядёт пора переохлаждений. Защитить здоровье осенью помогает не только тёплая одежда, но и горячие безалкогольные напитки. Чай. какао, горячий шоколад, глинтвейн, кофе — что из этого не только согреет, но и поможет укрепить иммунитет? Об этом «Секрету фирмы» рассказала врач сервиса доказательной медицины DocMa Елена Лазарева.
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Какие напитки согреют в холод
По словам специалиста, у медиков нет каких-то специальных рекомендаций по питью именно для холодной погоды. Самое главное — температура напитка. Если она высокая, то вы согреетесь. При этом все согревающие напитки одинаково полезны.
«Горячий шоколад, какао, глинтвейн, как и любой другой тёплый напиток, помогают согреться после прогулки за счёт температуры напитков. Шоколад и какао часто содержат сахар – такие напитки нужно ограничивать в рационе. А безалкогольный глинтвейн без добавления сахара может стать дополнительным источником витаминов при правильном приготовлении», — объяснила Лазарева.
Если вы подолгу гуляете в холодную погоду, помогут обычный тёплый чай или тёплая вода. Но при этом не стоит слишком сильно надеяться на напитки — всё-таки важнее подобрать одежду по погоде, иначе никакой чай не отогреет.
Полезны ли фруктовые чаи
По словам врача, и фруктовые, и ягодные чаи при правильном приготовлении дадут организму необходимые витамины и минералы.
Они популярны из-за содержания витамина С. «Если вам нравится вкус, то можно употреблять, но волшебства от цитрусовых напитков ждать не стоит», — пояснила специалист.
Молоко с мёдом укрепляет иммунитет?
При кашле многие россияне прибегают к народному средству — молоку со сливочным маслом или мёдом. «Есть исследования, которые показывают эффективность мёда в смягчении кашля. Если вам нравится такой напиток и нет противопоказаний к приёму, то можно пить. Но учтите, что напитки и продукты с мёдом опасны для детей первого года жизни», — подчеркнула педиатр.
По словам Лазаревой, в целом каких-либо напитков для укрепления иммунитета с доказанной эффективностью не существует. Здоровье нужно поддерживать правильным питанием и физической активностью.
Что нельзя запивать горячим чаем
Горячие напитки при всей своей пользе раздражают слизистую, а некоторые продукты могут усиливать этот негативный эффект. Диетолог Елена Соломатина советовала не пить горячее с кислыми ягодами (вроде брусники), имбирём и перцем.
Пожалуй, самая распространённая ошибка — добавлять лимон в очень горячий чай. В таком напитке витамин C разрушается, и остаётся лишь ощущение кислоты. Наконец, не рекомендуется запивать горячим чаем мясо и другую тяжёлую для пищеварения еду.