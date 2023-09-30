Россиянам рассказали, какие витамины должны быть в рационе, чтобы не болело сердце

Больше 60% сердечно-сосудистых патологий связано с тем, как мы питаемся. Особенно важно помогать организму, добавляя в рацион дополнительные витамины и минералы. Обратить внимание стоит на:

магний — способствует энергетическому обмену в сердечной мышце, тем самым улучшая насыщение клеток кислородом;

L-таурин — улучшает работу сердца и сосудов, ускоряет сжигание жира, нормализует углеводный, белковый, электролитный обмен и синтез ряда гормонов и ферментов;

коэнзим Q-10 — защищает организм от свободных радикалов, оказывает антиоксидантное действие, избавляет от преждевременного старения.

Избыточное потребление насыщенных жирных кислот, трансжиров и соли, злоупотребление алкоголем неизбежно повлияют на работу сердца. Например, если в вашем рационе больше 35% жира от суточного энергопотребления (качественный состав жирных кислот при этом не так у важен), вы создаёте себе условия для атеросклеротического поражения сосудов, предупредила эндокринолог.

Как пойти на встречу своему организму:

уменьшить употребление источников скрытого жира (колбас, чипсов, снеков, майонеза, картофеля фри и фастфуда),

есть поменьше поваренной соли.

Ещё один фактор риска для сердца — стресс, причём даже кратковременный. А длительный стресс — это повышенный риск артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, атеросклероза.

Во время стресса важно восполнять дефицит тех витаминов и питательных веществ, которые активно расходуются в таком состоянии. В этом помогут:

пищевые волокна,

омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты,

ферментированные продукты.

А вообще для профилактики стресса нужно каждый день питаться по формуле «15% белков, 18% жиров, 67% углеводов», заключила врач в беседе с «Газетой.ru».