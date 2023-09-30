Здоровье
11:45, 30 сентября 2023
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Россиянам рассказали, какие витамины должны быть в рационе, чтобы не болело сердце

Все знают, что наше здоровье зависит в том числе от питания. Если мы едим всякие вредности, рано или поздно тело начнёт возмущаться, выдавая всякие болячки. А вот настроив своё питание, можно даже помочь организму крепче стоять на ногах. Особенно качество питания сказывается на работе сердца, рассказала эндокринолог, диетолог, эксперт компании Solgar Аделина Муртазина.

Россиянам рассказали, какие витамины должны быть в рационе, чтобы не болело сердце
© Freepik

Больше 60% сердечно-сосудистых патологий связано с тем, как мы питаемся. Особенно важно помогать организму, добавляя в рацион дополнительные витамины и минералы. Обратить внимание стоит на:

  • магний — способствует энергетическому обмену в сердечной мышце, тем самым улучшая насыщение клеток кислородом;
  • L-таурин — улучшает работу сердца и сосудов, ускоряет сжигание жира, нормализует углеводный, белковый, электролитный обмен и синтез ряда гормонов и ферментов;
  • коэнзим Q-10 — защищает организм от свободных радикалов, оказывает антиоксидантное действие, избавляет от преждевременного старения.

Избыточное потребление насыщенных жирных кислот, трансжиров и соли, злоупотребление алкоголем неизбежно повлияют на работу сердца. Например, если в вашем рационе больше 35% жира от суточного энергопотребления (качественный состав жирных кислот при этом не так у важен), вы создаёте себе условия для атеросклеротического поражения сосудов, предупредила эндокринолог.

Как пойти на встречу своему организму:

  • уменьшить употребление источников скрытого жира (колбас, чипсов, снеков, майонеза, картофеля фри и фастфуда),
  • есть поменьше поваренной соли.

Ещё один фактор риска для сердца — стресс, причём даже кратковременный. А длительный стресс — это повышенный риск артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, атеросклероза.

Во время стресса важно восполнять дефицит тех витаминов и питательных веществ, которые активно расходуются в таком состоянии. В этом помогут:

  • пищевые волокна,
  • омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты,
  • ферментированные продукты.

А вообще для профилактики стресса нужно каждый день питаться по формуле «15% белков, 18% жиров, 67% углеводов», заключила врач в беседе с «Газетой.ru».

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