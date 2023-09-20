Россиянам рассказали, какое артериальное давление может убить

По словам эксперта, гипертоническая болезнь — довольно распространённая проблема. Из-за неё может произойти поражение головного мозга, сетчатки глаз, сердца, почек. Медик отметила, что артериальное давление выше 180/100 мм считается жизнеугрожающим и требует неотложной медицинской помощи.

Врач раскрыла, что, если вовремя не обнаружить проблему, это может привести к инфаркту и инсульту. Но коварство этого недуга в том, что многие люди могут не ощущать повышения артериального давления. А ведь большинство сосудистых катастроф как раз происходит при бессимптомном течении болезни.

Симптомы гипертонии чаще всего проявляются:

в головных болях,

головокружении,

шуме в ушах,

тошноте,

болях в грудной клетке.

Чтобы избавиться от нежелательных симптомов гипертонии и попытаться устранить проблему, эксперт посоветовала обращаться к врачу. Он соберёт анамнез и подберёт правильное лечение.