Россиянам рассказали, какое артериальное давление может убить
Часто человек не замечает, что у него повысилось или упало давление. Только случайные измерения или диспансерные осмотры могут выявить гипертонию. Повышенное давление — частая жалоба, с которой приходят к врачу. Но часто многие даже с плохим самочувствием откладывают поход к врачу. И кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Диана Деревянкина назвала опасный для жизни показатель артериального давления.
© Stable Diffusion
По словам эксперта, гипертоническая болезнь — довольно распространённая проблема. Из-за неё может произойти поражение головного мозга, сетчатки глаз, сердца, почек. Медик отметила, что артериальное давление выше 180/100 мм считается жизнеугрожающим и требует неотложной медицинской помощи.
Врач раскрыла, что, если вовремя не обнаружить проблему, это может привести к инфаркту и инсульту. Но коварство этого недуга в том, что многие люди могут не ощущать повышения артериального давления. А ведь большинство сосудистых катастроф как раз происходит при бессимптомном течении болезни.
Симптомы гипертонии чаще всего проявляются:
- в головных болях,
- головокружении,
- шуме в ушах,
- тошноте,
- болях в грудной клетке.
Чтобы избавиться от нежелательных симптомов гипертонии и попытаться устранить проблему, эксперт посоветовала обращаться к врачу. Он соберёт анамнез и подберёт правильное лечение.