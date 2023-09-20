Здоровье
18:45, 20 сентября 2023
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Россиянам рассказали, какое артериальное давление может убить

Часто человек не замечает, что у него повысилось или упало давление. Только случайные измерения или диспансерные осмотры могут выявить гипертонию. Повышенное давление — частая жалоба, с которой приходят к врачу. Но часто многие даже с плохим самочувствием откладывают поход к врачу. И кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Диана Деревянкина назвала опасный для жизни показатель артериального давления.

Россиянам рассказали, какое артериальное давление может убить

© Stable Diffusion

По словам эксперта, гипертоническая болезнь — довольно распространённая проблема. Из-за неё может произойти поражение головного мозга, сетчатки глаз, сердца, почек. Медик отметила, что артериальное давление выше 180/100 мм считается жизнеугрожающим и требует неотложной медицинской помощи.

Врач раскрыла, что, если вовремя не обнаружить проблему, это может привести к инфаркту и инсульту. Но коварство этого недуга в том, что многие люди могут не ощущать повышения артериального давления. А ведь большинство сосудистых катастроф как раз происходит при бессимптомном течении болезни.

Симптомы гипертонии чаще всего проявляются:

  • в головных болях,
  • головокружении,
  • шуме в ушах,
  • тошноте,
  • болях в грудной клетке.

Чтобы избавиться от нежелательных симптомов гипертонии и попытаться устранить проблему, эксперт посоветовала обращаться к врачу. Он соберёт анамнез и подберёт правильное лечение.

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