Россиянам рассказали, какой овощ помогает бороться с простудой. Вы удивитесь

Что же придаёт брокколи это полезное свойство? Во-первых, кальций. Это полезное вещество укрепляет нашу иммунную систему. А в брокколи его полно.

Во-вторых, витамин С. 80-граммовая порция брокколи почти удовлетворит суточную потребность в этом витамине. Для профилактики инфекций человеку нужно 100–200 миллиграммов витамина С в день.

И ещё одна полезная составляющая брокколи — клетчатка. Она помогает работе кишечника, от которой тоже зависит устойчивость нашего организма перед всякими болячками.

Но и это ещё не всё: в брокколи содержится флавоноид кемпферол, который помогает бороться с воспалениями в организме.

Такой вот неожиданно полезный в сезон простуд овощ. Кстати, брокколи в рационе помогает не только не болеть осенью и зимой, но и жить дольше. Он есть в списке овощей, продлевающих молодость.