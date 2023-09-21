Россиянам рассказали, какую зелень нужно есть осенью
Зелень — важный источник витаминов, который помогает лучше функционировать организму. Клетчатка в составе зелени благоприятно действует на ЖКТ, поддерживает микрофлору кишечника, нормализует пищеварение и обеспечивает долгое чувство сытости. При этом осенью есть свои зелёные «лидеры», которые точно нужно добавлять в свой осенний рацион. В Роспотребнадзоре посоветовали целый список свежей зелени, которая особенно нужна с наступлением холодов.
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В сентябре есть большой выбор свежей зелени. После огородного сезона сейчас в достатке:
- петрушки,
- укропа,
- зелёного лука,
- кресс-салата,
- листового салата,
- водяного кресса,
- шпината.
Особенно выделяется шпинат. В Роспотребнадзоре отметили, что он богат железом, кальцием, калием, магнием, натрием, цинком, а также содержит большое число витаминов: С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К.
При всём при этом шпинат очень лёгкий — всего 23 ккал на 100 г. Всё благодаря клетчатке, она не только насыщает и улучшает пищеварение, но и ускоряет метаболизм. Это очень важно худеющим.
Чтобы выбрать лучший шпинат, нужно его оценить визуально и по запаху. Хороший свежий шпинат имеет хрустящие листья «сочного» зелёного цвета. У молодого шпината тонкий и гибкий стебель, а у перезревшего — толстый и крепкий, волокнистый. Жёлтые пятна или чёрные точки означают, что шпинат собрали давно или его обработали химикатами.
Что касается запаха, то листья должны иметь приятный аромат. А если ничем не пахнет, это указывает на то, что продукт несвежий.