Россиянам рассказали, какую зелень нужно есть осенью

В сентябре есть большой выбор свежей зелени. После огородного сезона сейчас в достатке:

петрушки,

укропа,

зелёного лука,

кресс-салата,

листового салата,

водяного кресса,

шпината.

Особенно выделяется шпинат. В Роспотребнадзоре отметили, что он богат железом, кальцием, калием, магнием, натрием, цинком, а также содержит большое число витаминов: С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К.

При всём при этом шпинат очень лёгкий — всего 23 ккал на 100 г. Всё благодаря клетчатке, она не только насыщает и улучшает пищеварение, но и ускоряет метаболизм. Это очень важно худеющим.

Чтобы выбрать лучший шпинат, нужно его оценить визуально и по запаху. Хороший свежий шпинат имеет хрустящие листья «сочного» зелёного цвета. У молодого шпината тонкий и гибкий стебель, а у перезревшего — толстый и крепкий, волокнистый. Жёлтые пятна или чёрные точки означают, что шпинат собрали давно или его обработали химикатами.

Что касается запаха, то листья должны иметь приятный аромат. А если ничем не пахнет, это указывает на то, что продукт несвежий.