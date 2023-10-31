Россиянам рассказали, когда ждать магнитных бурь

Судя по графику, который подготовила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, в конце октября 2023 года магнитных бурь на нашей планете не наблюдалось. Магнитосфера спокойная — всё окрашено расслабляющим зелёным светом.

Да и согласно прогнозу, в ближайшие дни будет тишь да гладь: 31 октября, а также 1–2 ноября магнитосфера спокойная, как удав на летнем солнышке. Вероятность магнитной бури оценивается в каких-то 5%.

Первая небольшая активность прогнозируется 9 ноября. А настоящие магнитные бури ожидаются в конце месяца, 25–26-го числа. Но расти возмущения будут постепенно, с 22 ноября.

В общем, если есть вероятность, что со здоровьем что-то не так из-за магнитных бурь, можно смело смотреть прогноз и планировать свои действия. Прогнозы постоянно обновляются.

А если хотите углубиться в тему, здесь можно почитать, что такое магнитная буря и как она влияет на здоровье и технику.